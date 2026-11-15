Liga Femenil: Así se jugarán las Semifinales del Apertura 2026

Las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil están definidas. Tras sorpresas como la eliminación de Tigres a manos de Pumas, el 'Circuito Rosa' ya tiene a los últimos cuatro equipos candidatos al título. América, Chivas, Rayadas y Universidad Nacional son los clubes que buscarán legar a la definición por el campeonato.

¿Cómo y cuándo se jugarán las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?

Debido al parón por la Fecha FIFA Femenil, las Semifinales del Apertura 2026 se jugarán dentro de 20 días. Los duelos de Ida de las Semis están programados para disputarse el 9 y 10 de diciembre. Mientras tanto, los juegos de Vuelta se llevarán a cabo el 12 y 13 de diciembre.

Con esto, los duelos de eliminatoria también ya están definidos. En una llave, Chivas y Rayadas se disputarán un boleto a la Final del Apertura 2026. El juego de Ida se llevará a cabo en el Estadio Akron, mientras que el de Vuelta será en Monterrey por la ventaja de la localía de las regiomontanas.

Chivas y Rayadas jugarán en Semifinales MEXSPORT

Del otro lado, Pumas y América vivirán una serie intensa en Semifinales, pues tendrán dos ediciones del Clásico Capitalino. Más alla de que no hay fecha definida, tampoco se sabe donde se jugará el partido de Ida o el de Vuelta, ya que las Águilas tendrán inconvenientes por eventos en el Estadio Azteca. La única garantía es la localía de Universidad Nacional en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cómo clasificó cada equipo a las Semifinales de la Liga MX Femenil del Apertura 2026?

América, último equipo clasificado a las Semifinales del Apertura 2026, fue el que menos 'sufrió'. Tras enfrentar a Toluca en Cuartos de Final, las actuales campeonas ganaron la eliminatoria con un global de 6-0, producto de un 3-0 tanto en el duelo de Ida como en la Vuelta.

Pumas, rival de las Águilas, tuvo que eludir la historia y hacer la épica. Tras perder 2-3 en la Ida, Universidad Nacional fue al 'Volcán' para remontarle a Tigres y golearlas 0-5, para así ganar 7-3 en el marcador global. Con esto, las Felinas de la capital se metieron por primera vez a Semifinales de la Liga MX Femenil.

Pumas Femenil remontó ante Tigres MEXSPORT

Por otro lado, Rayadas consiguió su boleto a Semis en un partido de Vuelta con mucha categoría. En la Ida, las regias ganaron 0-1, pero en la Vuelta llegaron a estar 0-2 abajo en la pizarra. Sin embargo, en el segundo tiempo remontaron ante Pachuca y terminaron por ganar 3-2 el partido y 4-2 en el marcador global.

Y finalmente, Chivas Femenil tuvo que venir de atrás para avanzar a Semis. De los cuatro equipos, el Rebaño fue el único que no ganó su elimiantoria, pues empató 1-1 con Juárez en el marcador global. Debido a tener mejor posición en su grupo, las de Guadalajara avanzaron a la siguiente fase.