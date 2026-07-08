¿Qué es el Tourmalet, la legendaria montaña que pondrá a prueba este jueves a Isaac del Toro?

Las primeras etapas del Tour de Francia sirven para ganar confianza. Las montañas, en cambio, revelan quién está hecho para pelear por la historia.

Isaac del Toro llega al primer gran puerto de la edición 2026 convertido en una de las revelaciones de la carrera. El mexicano sorprendió al ganar la segunda etapa en Barcelona, vistió el maillot verde y se mantiene entre los hombres que siguen de cerca a los favoritos de la clasificación general. Ahora enfrentará un escenario completamente distinto: el Col du Tourmalet, una cumbre que durante más de un siglo ha separado a los buenos ciclistas de los aspirantes al título.

¿Que es el Tourmalet?

El Tourmalet no es una montaña cualquiera. Es el puerto más emblemático del Tour de Francia.

Ubicado en los Pirineos franceses, alcanza los 2,115 metros de altitud y forma parte de la leyenda desde 1910, cuando los organizadores decidieron llevar por primera vez al pelotón a las grandes montañas. Aquella decisión cambió para siempre el ciclismo. Desde entonces, el Tourmalet ha aparecido en más ocasiones que cualquier otro puerto y ha sido el escenario donde nacieron campeones como Eddy Merckx, Miguel Induráin y Tadej Pogačar.

Su fama no proviene únicamente de la pendiente, que ronda el siete por ciento durante casi 19 kilómetros. Lo que hace diferente al Tourmalet es el desgaste acumulado. Cuando los corredores llegan a sus rampas ya cargan varias horas de esfuerzo y cualquier aceleración puede romper por completo el grupo de favoritos.

Así será la etapa 6 del Tour de Francia 2026 Captura de pantalla

Para Del Toro representa mucho más que una subida. Es la primera oportunidad para comprobar si el mexicano puede responder cuando la carrera deja de depender de la explosividad y comienza a premiar la resistencia, la capacidad de regular el esfuerzo y la fortaleza mental. Son las cualidades que distinguen a un escalador capaz de aspirar a las grandes vueltas.

Su historial invita al optimismo. El bajacaliforniano ha construido buena parte de sus mejores resultados en recorridos montañosos. Esa capacidad fue una de las razones por las que UAE Team Emirates-XRG apostó por él como uno de los talentos con mayor proyección del ciclismo mundial.

Sin embargo, el Tour de Francia tiene una exigencia distinta. La etapa no sólo marcará el debut de Del Toro en el Tourmalet. También será el primer gran duelo entre los favoritos al título, con Pogačar y Jonas Vingegaard frente a frente en un terreno donde ambos suelen marcar diferencias.

Probables estrategias

Dentro del UAE Team existe un elemento táctico que podría darle protagonismo al mexicano. Diversos analistas consideran que Del Toro, por sus características explosivas, puede convertirse en una pieza importante para presionar a Visma-Lease a Bike. Si el mexicano lanza un ataque en el Tourmalet quizá no consiga desprender a Vingegaard, uno de los mejores escaladores del mundo, pero sí podría obligar al conjunto neerlandés a gastar energía y abrir espacios para un movimiento posterior de Pogačar.

La apuesta más lógica parece llegar después del descenso, en el ascenso final hacia Gavarnie. Ahí, las aceleraciones explosivas de Pogačar y Del Toro podrían resultar más dañinas que un ataque lejano en el Tourmalet, donde Vingegaard suele sentirse más cómodo administrando esfuerzos largos.

Isaac del Toro comparte el UAE Team con Tadej Pogačar, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens y Adam Yates Reuters

Del otro lado, Visma intentará controlar la carrera. Con diferencias mínimas en la clasificación general, la estrategia del equipo neerlandés apunta a mantener unido el grupo de favoritos y evitar una jornada que permita a Pogačar abrir una brecha importante, como ocurrió en la edición anterior.

saac del Toro puede convertirse en mucho más que un gregario. Su victoria de etapa ya demostró que tiene piernas para competir con la élite. Ahora llega el momento de descubrir si también posee la capacidad para influir en la batalla por el maillot amarillo.

En México, el Tourmalet suele ser un nombre conocido sólo por los aficionados más apasionados del ciclismo. A partir de este jueves, millones de personas lo conocerán por una razón distinta pues será la montaña donde Isaac del Toro intentará demostrar que su brillante inicio en el Tour de Francia no fue una casualidad, sino el primer capítulo de una historia mucho más ambiciosa.