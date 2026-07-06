¿Por qué Isaac del Toro no llevó hoy la bandera de México en el Tour de Francia 2026?

Hay ausencias que en realidad son una señal de grandeza. Quienes siguieron con atención la tercera etapa del Tour de Francia 2026 pudieron notar que Isaac del Toro ya no lució la franja con los colores de la bandera mexicana en el pecho. No fue un error, tampoco una decisión estética. Fue consecuencia de uno de los mayores honores que puede recibir un ciclista en la carrera más importante del mundo.

Después de conquistar el domingo la segunda etapa, la primera victoria de un mexicano en la historia del Tour desde Raúl Alcalá, Del Toro amaneció este lunes con el maillot verde, distintivo que identifica al líder de la clasificación por puntos. Ese jersey tiene prioridad sobre cualquier otra prenda especial, incluido el uniforme de campeón nacional.

¿Qué dice el reglamento del Tour de Francia?

Por esa razón desapareció la banda tricolor que normalmente acompaña al campeón de México. El reglamento establece que los maillots distintivos del Tour sustituyen temporalmente cualquier jersey de campeón nacional o continental. Mientras el ciclista conserve ese liderato, la carrera habla primero.

Lejos de representar una pérdida de identidad, el cambio simboliza un logro todavía mayor. La bandera dejó de verse porque fue reemplazada por un distintivo reservado para uno de los protagonistas de la competencia. Es una de esas ocasiones en las que un símbolo cede su lugar a otro todavía más exclusivo.

El mexicano cerró las primeras tres etapas ubicado en el cuarto lugar de la clasificación general, además de mantenerse entre los nombres que han marcado el inicio de la edición 2026. Su triunfo del domingo ya forma parte de la historia del ciclismo mexicano y ahora suma otra imagen para el recuerdo, la del primer mexicano en vestir el maillot verde durante esta edición del Tour.