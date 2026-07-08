La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 entra en su etapa definitiva; Messi lidera la carrera

La Copa del Mundo 2026 ya entró en su fase decisiva. Después de los octavos de final, únicamente quedan ocho partidos por disputarse: los cuatro de cuartos de final, las dos semifinales, el encuentro por el tercer lugar y la gran final que se jugará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Con ello, también entra en su recta final la disputa por la Bota de Oro, reconocimiento que distingue al máximo goleador del torneo y que todavía tiene en competencia a sus principales candidatos.

Lionel Messi llega como líder de la clasificación, aunque Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland y Harry Kane continúan muy cerca y tendrán, al menos, un partido más para seguir aumentando su cuenta goleadora.

Mbappé está en la lucha por la Bota de Oro. Reuters

Messi, Mbappé, Haaland y Kane lideran la pelea por la Bota de Oro

Lionel Messi encabeza la clasificación de goleadores con ocho anotaciones. Además de liderar la carrera por la Bota de Oro, el argentino ya superó los siete goles que consiguió en Qatar 2022 y elevó a 21 su registro en Copas del Mundo, consolidándose como el máximo goleador en la historia del torneo, por encima de los 16 tantos que marcó el alemán Miroslav Klose.

Detrás del capitán argentino aparecen Kylian Mbappé y Erling Braut Haaland, ambos con siete goles.

El delantero francés también continúa ampliando su legado mundialista. Con 19 anotaciones en Copas del Mundo, ya ocupa el segundo lugar histórico y se mantiene a solo dos goles de Messi.

Por su parte, Haaland vive la mejor actuación internacional de su carrera. En su primera Copa del Mundo ya suma siete anotaciones y ha sido el principal responsable de llevar a Noruega hasta los cuartos de final, la mejor participación del conjunto escandinavo en la historia del torneo.

El cuarto lugar de la clasificación pertenece a Harry Kane, quien acumula seis goles. El delantero inglés ya conquistó la Bota de Oro en Rusia 2018 y suma 14 anotaciones mundialistas, cifra que lo mantiene entre los máximos goleadores históricos de la competencia.

Todavía con posibilidades matemáticas aparecen Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal y Jude Bellingham, quienes registran cuatro goles y siguen con vida en el torneo.

Haaland anotó un doblete con el que Noruega le ganó a Brasil Reuters

Los cuartos de final marcarán la lucha por el liderato de goleo

Los enfrentamientos de cuartos de final también podrían definir el rumbo de la pelea por la Bota de Oro, ya que varios de los principales aspirantes se enfrentarán entre sí y algunos quedarán eliminados.

Los cruces de esta ronda son:

Francia vs. Marruecos

España vs. Bélgica

Noruega vs. Inglaterra

Argentina vs. Suiza

Dependiendo de los resultados, la clasificación de goleadores podría sufrir cambios importantes antes de las semifinales.

Todos los ganadores de la Bota de Oro en Copas del Mundo

En Qatar 2022, Kylian Mbappé terminó como máximo goleador con ocho tantos, aunque Francia perdió la final ante Argentina en tanda de penales.

Cuatro años antes, en Rusia 2018, Harry Kane conquistó la Bota de Oro con ocho goles, pese a que Inglaterra finalizó en el cuarto lugar tras caer ante Bélgica en el partido por el tercer puesto.

En Brasil 2014, James Rodríguez se llevó el reconocimiento con seis anotaciones, luego de conducir a Colombia hasta los cuartos de final.

James Rodríguez ganó la Bota de Oro en Brasil 2014. AFP

Todos los ganadores de Bota de Oro en Mundiales:

Sudáfrica 2010: Thomas Müller (Alemania) | 5 goles

Alemania 2006: Miroslav Klose (Alemania) | 5 goles

Corea-Japón 2002: Ronaldo (Brasil) | 8 goles

Francia 1998: Davor Suker (Croacia) | 6 goles

Estados Unidos 1994: Hristo Stoichkov (Bulgaria) y Oleg Salenko (Rusia) | 6 goles

Italia 1990: Salvatore Schillaci (Italia) | 6 goles

México 1986: Gary Lineker (Inglaterra) | 6 goles

España 1982: Paolo Rossi (Italia) | 6 goles

Argentina 1978: Mario Kempes (Argentina) | 6 goles

Alemania 1974: Grzegorz Lato (Polonia) | 7 goles

México 1970: Gerd Müller (Alemania Occidental) | 10 goles

Inglaterra 1966: Eusebio (Portugal) | 9 goles

Chile 1962: Florian Albert (Hungría), Valentin Ivanov (Unión Soviética), Garrincha (Brasil), Vava (Brasil), Drazan Jerkovic (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile) | 4 goles

Suecia 1958: Just Fontaine (Francia) | 13 goles

Suiza 1954: Sandor Kocsis (Hungría) | 11 goles

Brasil 1950: Ademir (Brasil) | 9 goles

Francia 1938: Leonidas (Brasil) | 7 goles

Italia 1934: Oldrich Nejedly (Chechoslovaquia) | 5 goles

Uruguay 1930: Guillermo Stábile (Argentina) | 8 goles