Isaac del Toro sin miedo, listo para atacar en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro superó las Etapas 16 (contrarreloj individual) y 17 (ideal para velocistas), por lo que ahora el Tour de Francia 2026 seguirá en la montaña, perfecta para sus cualidades como escalador. El ciclista mexicano va sin miedo y está listo para atacar en la Etapa 18 del Tour de Francia 2026.

Cuando se le preguntó si está listo para lanzar una ofensiva, Isaac del Toro respondió sin titubeos: “Sí, ¿por qué no?”.

Isaac del Toro conservó el "maillot" blanco de la Clasificación de los Jóvenes del Tour de Francia 2026 AFP

El Tour de Francia 2026 llega a sus últimos días. “El Torito” disfruta cada etapa, tal como empezó esta aventura y quiere terminarla de la misma forma. Se dijo contento de seguir en la tercera posición general y conservando el “maillot” blanco de la Clasificación de los Jóvenes.

“Estoy bien. Empiezo la tercera semana con mucha ilusión tras la contrarreloj. Ahora tengo ganas de llegar a París y disfrutar de la última semana. Estoy como en la primera semana, disfrutando y esforzándome al máximo cada día. Después de ayer y de las dos primeras semanas, estoy contento de estar en esta posición”, señaló el originario de Ensenada, Baja California.

Isaac del Toro se dijo contento en la posición en la que se encuentra en el Tour de Francia 2026 AFP

Isaac del Toro se encuentra a 6’ 51” del tiempo de Tadej Pogar, líder del Tour de Francia. En la Clasificación de los Jóvenes, conserva 20 segundos sobre el segundo lugar, el español Juan Ayuso.

La recta final del Tour de Francia se inclina a tres etapas de montaña y cerrará el domingo con un trazo llano. La de este jueves 23 de julio de 2026 iniciará en Voiron y tendrá como meta en Orcieres-Merlette, con 185.2 kilómetros de recorrido.

La Etapa 18 del Tour de Francia tendrá cinco puertos de montaña, en un día de exigencia para los ciclistas.