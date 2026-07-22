El 'Conejo' Pérez rompe el silencio sobre la titularidad que le quitó a Memo Ochoa

Representar a la Selección Mexicana fue uno de los mayores privilegios en la carrera de Óscar “Conejo” Pérez. Sin embargo, el histórico guardameta y mundialista en Sudáfrica 2010 recordó lo difícil que fue la disputa por la portería titular, un puesto que peleaba directamente con Guillermo Ochoa, a quien terminó relegando al banquillo.

Durante una divertida y picante entrevista en el show “De la que Pica”, transmitido por las plataformas digitales de Grupo Imagen, el “Conejo” reveló lo inquieto que estuvo Memo Ochoa ante la situación y cómo ambos afrontaron el proceso.

“Memo siempre se portó como todo un caballero y un profesional. Estaba como inquieto por todo lo que estaba sucediendo y al final me tocó jugar a mí; pero hasta la fecha nos podemos ver y saludar sin ningún inconveniente, sin ningún problema”, aseguró el exguardameta, dejando en claro que la competencia nunca afectó su relación.

Incluso reveló que constantemente intercambiaban opiniones sobre entrenamientos, partidos y aspectos técnicos para ayudarse mutuamente, demostrando que el ambiente interno era completamente distinto al que se especulaba públicamente.

Oscar 'Conejo' Pérez consideró que veía a 'Memo' Ochoa un poco inquieto Mexsport

“Él a lo mejor se veía un poco inquieto con la situación, pero conmigo se portó diez puntos”, sentenció.

Por otro lado, con la jovialidad que lo caracteriza, Javetas —el host viral del programa— cuestionó a Óscar Pérez sobre quién había sido el compañero más complicado de tratar en su carrera. El “Conejo” no lo pensó dos veces: “El Cuau”.

“Con el Cuau era bien latoso. Tenemos muy buena relación, pero era muy 'llevado' con todos; había que aguantarlo. Al final nos la llevamos bien en la Selección, pero aguantarlo todo el día no era fácil”, recordó entre risas.

Oscar 'Conejo' Pérez reveló que Cuauhtémoc Blanco era bien latoso Mexsport

A pesar de la presión, el “Conejo” conserva con orgullo el haber defendido el arco de México en un Mundial y formar parte de una generación histórica. Su legado permanece firme en el futbol mexicano, no solo por su longevidad y regularidad, sino por el profesionalismo con el que enfrentó la competencia interna.

No te pierdas la entrevista completa en YouTube, donde Javetas pone en aprietos al "Conejo" a lo largo de 11 preguntas, mientras el nivel de picante en las salsas —y en la charla— va en aumento.