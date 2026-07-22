La FA acusa formalmente a Tonda Eckert, DT del Southampton: espionaje costó 270 millones de dólares

La Asociación Inglesa de Futbol (FA) acusó a Tonda Eckert, técnico del Southampton, por su papel en el escándalo de espionaje que sacudió los pasados playoffs. El organismo informó que el estratega enfrenta cargos por tres incidentes de filmación ilegal de entrenamientos, una crisis de fraude deportivo que le costó al club su expulsión de la final por el ascenso y una pérdida asegurada de 270 millones de dólares en ingresos de televisión de la Premier League.

La FA señaló que Eckert actuó de manera "impropia y desacreditó el juego" al ordenar el espionaje de las prácticas secretas de escuadras como el Middlesbrough, Oxford United e Ipswich. Un panel de arbitraje dejó al descubierto que se trató de un plan artificioso diseñado desde arriba hacia abajo para obtener ventaja competitiva, donde los analistas confesaron que se sintieron presionados para cometer el delito.

¿Qué castigo recibió el Southampton por espionaje en Inglaterra?

Además de ser expulsado de la final por el ascenso (lugar que tomó el Middlesbrough y que posteriormente ganaría el Hull City), la English Football League (EFL) impuso una deducción de cuatro puntos para la próxima campaña. A pesar del histórico fraude y del repudio del futbol ingles, la directiva del Southampton sorprendió al ratificar al timonel en su puesto. El propietario Dragan Solak fijó su postura:

“Como directiva, lo apoyamos plenamente y, juntos, solo tenemos un objetivo: queremos volver a ascender a la Premier League”.

Plazo definitivo para el técnico Tonda Eckert

El entrenador alemán manifestó que había cometido un grave error y asumió la responsabilidad de los actos de espionaje. El director técnico tiene como plazo estricto hasta el 28 de julio de 2026 para responder formalmente ante los cargos y las investigaciones de la FA, un veredicto que podría terminar en una suspensión definitiva de su licencia profesional en Europa.

Datos clave del escándalo de espionaje en los playoffs