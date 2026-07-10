Zverev avanza a su primera Final de Wimbledon y se une a lista de honor

Alexander Zverev confirmó su buena temporada al lograr el boleto a la Final de Wimbledon 2026 por primera vez en su carrera; se convierte en el tenista número 13 en la historia en disputar todas las Finales de Grand Slam.

Zverev, de 29 años, número tres del ranking, venció con relativa comodidad, por 7-6 (7/0), 6-2 y 6-4, al británico Arthur Féry, número 114 del mundo, que jugaba Wimbledon tras recibir una invitación (wild card) del torneo londinense.

Sé que el 99,9% del estadio quería que Arthur ganara, pero aun así el ambiente fue sencillamente increíble", declaró Zverev tras su victoria.

Zverev se medirá en la final al vencedor del duelo entre el número uno mundial, el italiano Jannik Sinner, último ganador del Wimbledon, y el serbio Novak Djokovic, siete veces vencedor en el pasto londinense.

En caso de ganar en la final del domingo, Zverev se convertiría en el decimocuarto jugador en la historia del tenis capaz de conquistar Roland Garros y Wimbledon la misma temporada.

Zverev puede convertirse también en el primer campeón alemán del torneo masculino desde Michael Stich en 1991, mientras que en chicas la última vencedora germana fue Angelique Kerber en 2018.

El jugador alemán reemplazará el lunes, tras llegar al menos a la final de Wimbledon, al español Carlos Alcaraz, actualmente lesionado, como número dos del mundo; Zverev nunca había superado los octavos de final en sus nueve participaciones anteriores en Wimbledon.

El alemán, que disputará su primera final en Wimbledon, había caído tres veces en octavos de final sobre la hierba londinense antes de este año (2017, 2021 y 2024).

Este Grand Slam siempre ha sido el que más se me ha resistido y, de repente, estoy en la final de Wimbledon. Estoy increíblemente feliz", señaló Zverev, que hasta el momento solo ha cedido dos sets en todo el torneo.

Los 13 tenistas que jugaron todas las Finales de Grand Slam

Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open son los 4 Grand Slams de cada temporada y, a lo largo de la historia, únicamente 13 tenistas han podido disputar -al menos- una Final en cada grande, estos son todos los nombres:

1. Rod Laver

2. Ken Rosewall

3. Ivan Lendl

4. Stefan Edberg

5. Jim Courier

6. Andre Agassi

7. Roger Federer

8. Rafael Nadal

9. Novak Djokovic

10. Andy Murray

11. Jannik Sinner

12. Carlos Alcaraz

13. Alexander Zverev

Alexander Zverev jugará la Final de Wimbledon 2026 ante el ganador entre Jannik Sinner y Novak Djokovic. Reuters

BFG