José Mourinho llegó a Valdebebas para iniciar su segunda etapa con Real Madrid

José Mourinho pisó oficialmente de nuevo la Ciudad Deportiva de Valdebebas para dar inicio a su segunda etapa como director técnico del Real Madrid. Aunque el arranque oficial de la pretemporada con las pruebas médicas está programado para el lunes 13 de julio, el estratega portugués devoró el calendario y se presentó con anticipación para planificar con antelación y mucha organización la campaña 2026-27.

El entrenador portugués no perdió el tiempo y dejó en claro que la distancia geográfica no fue un impedimento para gestionar el armado de la plantilla blanca.

Estamos trabajando mucho. No es que llegue aquí hoy y empiece todo. Hemos avanzado desde hace tiempo con la estructura del club a diferentes niveles. Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo; prácticamente ha sido llegar y ‘controlar’ todo lo hecho y lo pendiente”, advirtió el timonel para los micrófonos de Real Madrid TV.

Espíritu de misión y la cultura de la exigencia

Fiel a su estilo directo y desafiante, José Mourinho marcó la pauta de lo que será su vestuario. El lusitano pretende sembrar desde el primer minuto una mística ganadora y de alta responsabilidad institucional dentro del club blanco.

Las frases que marcaron su primer día en la Casa Blanca:

El honor de vestir la camiseta: “No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid”.

Su objetivo con el grupo: “Estoy para ayudar a todos a ser mejores: jugadores y staff”.

Filosofía inmediata: Crear una cultura inquebrantable de trabajo, responsabilidad y ambición.

Oportunidad de oro para el Castilla y amistosos a la vista

Con varias de las máximas figuras ausentes o de vacaciones tras sus participaciones internacionales, 'Mou' trabajará de inicio con un plantel compacto y mantendrá la lupa fija sobre las categorías inferiores. El técnico reconoció que le entusiasma impulsar el desarrollo de los canteranos en el Real Madrid Castilla en lo que se reincorporan el resto de las estrellas.

Como preparación para competir por todos los títulos de LaLiga y Europa, el conjunto merengue se enfocará por completo en su búnker de Madrid y ya tiene pactados choques de alta intensidad ante la Fiorentina y la disputa del histórico Trofeo Teresa Herrera.