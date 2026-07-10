¡Oficial! Jorge Jesus es nuevo DT de Portugal; ¿qué pasará con Cristiano Ronaldo?

La Selección de Portugal inició formalmente su reestructuración tras el fracaso en la Copa del Mundo 2026. La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) hizo oficial el nombramiento de Jorge Jesus como su nuevo director técnico, con un proyecto a largo plazo que contempla su permanencia en el banquillo luso hasta el año 2030.

El experimentado estratega de 71 años asume el timón en sustitución del español Roberto Martínez, quien dejó el cargo luego de la dolorosa eliminación en los octavos de final de la justa mundialista ante España.

Un palmarés de época para su primer reto internacional

A pesar de su longeva y exitosa carrera en los banquillos, esta será la primera experiencia de Jorge Jesus al frente de un combinado nacional. El estratega llega con el cartel de haber dirigido a gigantes de Europa y Sudamérica, consolidándose como un auténtico ganador.

Su trayectoria incluye pasos históricos por:

Benfica y Sporting de Lisboa: Múltiples campeonatos en el futbol portugués.

Flamengo: Conquista histórica de la Copa Libertadores y el Brasileirão en 2019.

Fenerbahçe, Al Hilal y Al Nassr: Dominio total y títulos en las ligas de Turquía y Arabia Saudita.

"Mi edad es 71, pero para mí es 50. Vinimos a ganar", lanzó de forma contundente el timonel en sus primeras declaraciones recolectadas por la federación. El objetivo primordial de su gestión está claro: devolver al cuadro lusitano al protagonismo internacional de cara a la Nations League y el Mundial de 2030.

El futuro de Cristiano Ronaldo bajo la lupa

La principal incógnita en el entorno de la selección portuguesa es la continuidad de su máximo histórico, Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus, quien precisamente viene de dirigir al 'Bicho' en el Al Nassr de la Liga Saudí, calmó las aguas y adelantó que ya planea el siguiente paso con el capitán.

El entrenador reconoció su enorme admiración por el astro portugués y confirmó que sostendrá una charla personal con él para definir sus planes y el rol que desempeñará en este nuevo e ilusionante ciclo rumbo al 2030.