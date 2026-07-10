Andrés Guardado niega ser parte del Cuerpo Técnico del Tri: "Es un rumor nada más"

Rafa Márquez fue anunciado como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana con miras al Mundial 2030, decisión que Andrés Guardado avala y, a pesar de augurarle éxito al Kaiser de Michoacán con el Tri, se deslinda de ser parte de su Cuerpo Técnico… de momento.

México culminó su participación en el Mundial 2026 tras caer en Octavos de Final ante Inglaterra, sufrir su tercer Aztecazo de la historia y poner punto final a historias como las de Javier Aguirre y Guillermo Ochoa.

Uno de los grandes referentes en la historia reciente del combinado Tricolor es Andrés Guardado, quien suena con frecuencia para ser parte del Cuerpo Técnico de Rafa Márquez, mismo al que aseguró augurarle: “Un gran éxito con la selección”.

Rafa Márquez es el jugador que más veces inició con el gafete de capitán durante un Mundial con México. Mexsport

¿Andrés Guardado llegará a la Selección Mexicana?

Todo parece indicar que la respuesta contundentes es “sí”… pero no por el momento, así fue como lo confesó el exfutbolista que lució el ’18’ en la espalda durante 5 Copas del Mundo y que cuenta con experiencia más que comprobada en Países Bajos, España y México.

Durante una entrevista con Caracol de Colombia, ‘El Principito’ aseguró que de momento no cuenta con ningún documento firmado que lo vincule como parte del Cuerpo Técnico de Rafa Márquez de cara al Mundial 2030, sin embargo, en ningún momento negó que estampará su firma en los próximos días o semanas.

Eso es un rumor nada más, todavía no he sido contratado por nadie”.

Rafael Márquez y Andrés Guardado en la cancha del Estadio Banorte previo a partido de leyendas entre México y Brasil. Mexsport

La siguiente ocasión en la que los jugadores de la Selección Mexicana se enfundan en la playera Tricolor será en la Fecha FIFA de septiembre-octubre, misma en la que el Tri podría disputar un total de 3 partidos amistosos, fecha en la que Rafa Márquez deberá tener conformado y confirmado al Cuerpo Técnico con el que buscará mantenerse como el Gigante de Concacaf en el siguiente proceso mundialista, mismo en el que México volverá a las Eliminatorias.

BFG