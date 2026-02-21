¡Histórico! Isaac del Toro empata el récord de Raúl Alcalá y queda a un paso de ser el mexicano más ganador de todos los tiempos

En el ciclismo el tiempo no avanza en línea recta. A veces se pliega como una carretera de montaña y permite que dos generaciones se miren a los ojos. Este sábado ocurrió. En la cima de Jebel Hafeet, en el desierto que parece no tener memoria, Isaac del Toro alcanzó una cifra que llevaba décadas esperando compañía. Llegó a 23 victorias profesionales. Las mismas que Raúl Alcalá, el pionero que abrió las puertas de Europa cuando el ciclismo mexicano era un rumor lejano.

Dos épocas se estrechan la mano. Dos acentos del mismo idioma sobre la bicicleta.

Del Toro lo hizo con una cabalgata feroz en la sexta etapa del UAE Tour que termina este domingo. Un ataque a 2.5 km de meta, pendiente media de 6.6 por ciento, el líder anterior Antonio Tiberi quedó sin respuesta. Fue la segunda etapa que ganó en esta carrera. Con esa cifra alcanzó el registro de Alcalá, el hombre que en la década de 1990 llevó la bandera mexicana al Tour de Francia con equipos como Motorola, Wordperfect Colnago Decca y PDM.

Isaac Del Toro Romero se viste con el maillot rojo que lo distingue como el líder de la competencia. AFP

Alcalá dominó una era sin GPS ni potenciómetros. Ganó contrarreloj, vueltas por etapas, clásicas selectas. Sumó cuatro generales, dos carreras de un día, nueve cronos. Compitió en 13 Grandes Vueltas. Terminó octavo en el Tour de Francia 1990. Ganó la Clásica de San Sebastián 1992. En 1987 fue el mejor joven del Tour. Era la imagen del ciclista mexicano en el mundo.

Del Toro pertenece a otro paisaje. Datos en tiempo real, equipos globales, preparación científica. En menos de dos años pasó de promesa a figura. Ganó el Tour del Porvenir 2023. Debutó en el World Tour con triunfo en el Santos Tour Down Under a los 20 años. Hoy suma 23 victorias antes de cumplir 23 años. En febrero ya acumula dos triunfos, algo que no había logrado en temporadas previas. En el UAE Team Emirates XRG es parte de un engranaje que el año pasado impuso marca de triunfos en una temporada.

Ciclistas mexicanos con más victorias profesionales

Raúl Alcalá. 23 victorias

Isaac del Toro. 23 victorias

Julio A Pérez Cuapio 7 victorias

Ignacio de Jesús Prado 6 victorias

Bernardo Colex 4 victorias

Luis Lemus 3 victorias

Miguel Arroyo 1 victorias

Luis F Macías 1 victorias

Luis Villalobos 1 victorias

Cada nombre representa un tramo de carretera. Alcalá fue la apertura. Del Toro es la aceleración.

El joven de Ensenada no sólo igualó la cifra. Lo hizo en menos de dos años de irrupción real en la élite. Con 22 años lidera general, puntos y juventud en el UAE Tour. Tiene 20 segundos de ventaja sobre Tiberi. Una etapa separa la carrera de su desenlace. Una victoria más convertirán a Isaac del Toro en el mexicano con más triunfos profesionales de la historia.