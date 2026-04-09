Isaac del Toro reveló que ‘no fue lo peor’; bajo control por semanas

Isaac del Toro abandonó la Vuelta al País Vasco tras una dura caída en la Etapa 3. El UAE-Team Emirates anunció la gravedad de la lesión, pero el mexicano trata de ser positivo después de todo y agradeció que no fue lo peor que pudo pasar.

“Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar y que, a pesar de todo, estaré bajo control por unas semanas gracias a todos por tus mensajes, su atención y por creer en mí. No puedo esperar para volver gracias a todos por sus buenos deseos, trataré de volver muy pronto y muy fuerte”, publicó Isaac del Toro en redes sociales.

El equipo de Isaac del Toro comunicó que el ciclista sufrió una rotura en el músculo del muslo derecho Mexsport

El originario de Ensenada, Baja California, sufrió una rotura en el músculo del muslo derecho y varias abrasiones asociadas. Ante ello, el ciclista se someterá a más exámenes complementarios como precaución. El UAE-Team Emirates no precisó el tiempo de su baja.

“Gracias a mis compañeros por la moral y por estar siempre conmigo en las buenas y en las mejores”, finalizó.

Isaac del Toro abandonó la carrera cuando había ascendido a la octava posición en la clasificación general en la Itzulia 2026 y estaba a +2:44 del líder, el francés Paul Seixas.

El ciclista mexicano tenía programado otras tres carreras en este mes de abril de 2026. La siguiente era la Amstel Gold Race.

En la actual temporada, Isaac del Toro ganó la Vuelta a los Emiratos Árabes Unidos, en febrero, y después la Tirreno-Adriático en marzo.