Isaac del Toro se mantiene combativo para seguir en los primeros lugares de la Clasificación general del Tour de Francia 2026, cuando faltan tres Etapas para que termine “La Grande Boucle”.

En la lucha por el “maillot” de la Clasificación de los Jóvenes, Isaac del Toro es primero, seguido del francés Paul Seixas (a 20 segundos) y el español Juan Ayuso (a 2’ 31”).

Isaac del Toro conservó el "maillot" blanco del Tour de Francia 2026 Reuters

La victoria de Richard Carapaz en la Etapa 18 lo catapultó al décimo lugar general, desplazando a Yannis Voisard de esa posición. Fue su segunda victoria de etapa del ecuatoriano en el Tour de Francia, la primera que consiguió se dio hace dos años.

La Etapa 19 (viernes) y 20 (sábado) definirán el podio del Tour de Francia 2026, debido a que el recorrido del domingo será prácticamente un paseo con llegada a los Campos Elíseos de París.

En la jornada de este jueves, tomaron salida 163 corredores y durante el recorrido se dio un abandono, el de Brandon McNulty, quien circuló último y se rezagó del grupo de los sprinters.

Isaac del Toro conservó el tercer lugar general del Tour de Francia 2026 Reuters

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR DE FRANCIA: ASÍ VA ISAAC DEL TORO (ETAPA 18):

1) Tadej Pogacar en 64h 35’ 13”.

2) Remco Evenepoel a +04’ 32”.

3) Isaac del Toro a +06’ 51”.

4) Paul Seixas a +07’ 11”.

5) Juan Ayuso a +09’ 22”.

6) Mattias Skjelmose a +10’ 14”.

7) Lenny Martínez a +12’ 50”.

8) Tom Pidcock a +12’ 58”.

9) Jordan Jefat a +14’ 04”.

10) Richard Carapaz a +21’ 00”.

ASÍ QUEDÓ ISAAC DEL TORO EN LAS ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- Etapa 1: Sexto lugar.

- Etapa 2: Primer lugar.

- Etapa 3: noveno lugar.

- Etapa 4: Lugar 34.

- Etapa 5: Lugar 32.

- Etapa 6: Tercer lugar.

- Etapa 7: Lugar 57.

- Etapa 8: Lugar 46.

- Etapa 9: Lugar 13.

- Etapa 10: Octavo lugar.

- Etapa 11: Lugar 49.

- Etapa 12: 59.

- Etapa 13: Lugar 39.

- Etapa 14: Segundo lugar.

- Etapa 15: Tercer lugar.

- Etapa 16: Quinto lugar.

- Etapa 17: Lugar 52.

- Etapa 18: Lugar 17.