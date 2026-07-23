Virus merman al UAE con dos bajas: Isaac del Toro responde

Dos virus han atacado al UAE Team Emirates XRG, equipo en el que milita Isaac del Toro y Tadej Pogacar, en la recta final del Tour de Francia 2026. Adam Yates sufrió en la Etapa 17 y en la jornada de este jueves 23 de julio, Brandon McNulty abandonó.

En el recorrido de la Etapa 17, Adam Yates sorprendió al bajar la velocidad e ir debilitado, por lo que el equipo del UAE le ordenó a Tim Wellens que lo escoltara. El británico hizo un gran esfuerzo para cruzar la meta con más de 25 minutos de rezago. Después, se reveló que el ciclista sufrió una gastroenteritis y ya se encuentra mejor.

Brandon McNulty se rezagó en la Etapa 18 del Tour de Francia 2026 Reuters

Los cambios de temperatura cobraron una víctima en el equipo UAE, el afectado fue Brandon McNulty, quien padece un resfriado y tuvo que abandonar la Etapa 18.

“Está un poco resfriado y hoy le tocará sufrir. Son situaciones normales: se bebe prácticamente todo muy frío, se pasa constantemente del aire acondicionado al calor extremo... El cuerpo a veces lo agradece, pero la garganta no tanto. Además, en la tercera semana de competición empieza a aparecer la fatiga acumulada, y eso también se nota”, indicó José Antonio 'Matxin' Fernández, uno de los responsables del equipo UAE, a Marca.

Brandon McNulty abandonó la Etapa 18 del Tour de Francia 2026 Reuters

ISAAC DEL TORO REACCIONA A LA SITUACIÓN DE LOS VIRUS EN EL UAE

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, reaccionó a las bajas de sus compañeros en el UAE Team, causadas por virus. El originario de Ensenada, Baja California, consideró este jueves como un día triste porque perdieron a Brandon McNulty muy pronto.

“Ha vivido un día bastante duro. Él ha contribuido mucho a que estemos en esta posición tan privilegiada en la general, y en cambio ha pasado por momentos muy difíciles, rodando en solitario y rezagado durante 50 kilómetros. Hoy tenemos un sabor de boca agridulce”, indicó el líder de la Clasificación de los Jóvenes.

Isaac del Toro mostró preocupación por la aparente debilidad de algunos corredores del equipo UAE.

“Esta situación no es agradable. Siempre queremos que el equipo esté en plena forma. Tenemos que mantener una mentalidad positiva, porque estos mismos corredores nos han puesto en la situación en la que estamos ahora. Nuestro esfuerzo tendrá recompensa. Todos los ciclistas de este equipo somos muy fuertes y, si mañana tenemos un buen día, el resultado final será bueno”, mencionó.