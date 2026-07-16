Reino Unido exige castigo: La presión total que dejaría a tres figuras de Argentina sin final

¿Sanción para Argentina? Reino Unido presiona a la FIFA para suspender a tres figuras antes de la final del Mundial 2026

El gobierno del Reino Unido y la Asociación Inglesa de Futbol (FA) han puesto en marcha una ofensiva diplomática y legal para exigir a la FIFA una sanción inmediata contra los futbolistas argentinos Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi. Tras la victoria de la Selección de Argentina 2-1 sobre la Selección de Inglaterra, los tres futbolistas exhibieron una pancarta con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un acto calificado en Londres como una "provocación geopolítica intolerable" que busca empañar la gran final del Mundial 2026 ante la Selección de España.

La presión británica no es un reclamo aislado: exige de forma explícita que el Comité Disciplinario de la FIFA actúe de oficio aplicando el estricto reglamento de neutralidad. Con el reloj en contra, la FIFA se encuentra en una encrucijada política debido a la existencia de un antecedente jurídico idéntico y muy reciente en el fútbol europeo.

El espejo de la UEFA: La suspensión de Rodri Hernández y Álvaro Morata que acorrala a la FIFA

El principal argumento legal que utiliza el Reino Unido para exigir el castigo a la Albiceleste es la sanción impuesta por la UEFA en agosto de 2024 a las estrellas españolas Rodrigo 'Rodri' Hernández y Álvaro Morata.

El cántico político en la Eurocopa

Durante las celebraciones oficiales de España tras vencer precisamente a Inglaterra en la final de la Eurocopa, Rodri Hernández tomó el micrófono ante miles de aficionados en la Plaza de Cibeles de Madrid para corear "Gibraltar es español". El capitán del equipo, Álvaro Morata, secundó e incitó a la multitud a unirse al cántico sobre el territorio británico de ultramar.Los cargos formales y la denuncia de Gibraltar

La Asociación de Futbol de Gibraltar (GFA) denunció de inmediato el hecho ante la UEFA por ser de "naturaleza geopolítica e insultante". El Comité de Disciplina abrió un expediente bajo cuatro cargos graves del reglamento de conducta:

Infracción de las normas básicas : Violación de los principios generales de conducta decente.

: Violación de los principios generales de conducta decente. Uso político del deporte : Utilizar un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo.

: Utilizar un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo. Desprestigio institucional: Desacreditar al fútbol y a la propia confederación de la UEFA.

El castigo deportivo que sirve de precedente

La UEFA no titubeó y castigó oficialmente a Rodri y Morata con un partido de suspensión. Debido a este fallo, ambos futbolistas quedaron inhabilitados y se perdieron el debut oficial de España en la Nations League frente a Serbia.

Londres exige igualdad de condiciones: ¿Se quedan sin final Lo Celso, Martínez y Otamendi?

La FA británica sostiene que la FIFA incurriría en un doble rasero institucional si no castiga la pancarta de las Islas Malvinas con la misma severidad con la que se juzgó el caso de Gibraltar. El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe de manera tajante cualquier mensaje de contenido político o reivindicativo en los estadios.

Diversos sectores y medios en el Reino Unido presionan para que el fallo se emita de manera exprés antes del fin de semana. De prosperar la denuncia y homologarse el criterio de la UEFA, el director técnico Lionel Scaloni sufriría un golpe devastador en su estructura defensiva, perdiendo a tres piezas clave para disputar la final del mundo en Nueva York frente a España.