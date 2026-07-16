"Cobardía futbolística": La feroz destrucción de la prensa inglesa a Tuchel tras perder con Messi

¿Qué dice la prensa de Inglaterra hoy tras la eliminación ante la Selección de Argentina?

Los principales medios ingleses reaccionaron con profundo dolor, frustración y una total rendición ante la genialidad de Lionel Messi tras la victoria 2-1 de la Selección de Argentina sobre la Selección de Inglaterra. Al haber tenido la clasificación en las manos en el Mundial 2026 gracias al gol de Anthony Gordon, la prensa británica calificó la eliminación en semifinales como una auténtica "tortura" y una oportunidad histórica desperdiciada por el estratega Thomas Tuchel.

Las portadas de los diarios impresos y las plataformas digitales británicas dividieron su cobertura de la derrota en tres enfoques principales:

El dolor de los "corazones rotos" : Diarios como The Guardian titularon "Los corazones de Inglaterra, rotos tras dos goles tardíos de Argentina" , mientras que la BBC describió el desenlace como una "dolorosa derrota" por el gol de Lautaro Martínez en tiempo de descuento. The Times resumió el sentir general como "Agonía" y Daily Mail sentenció: "La noche en que nuestro sueño finalmente murió".

: Diarios como titularon , mientras que la describió el desenlace como una por el gol de en tiempo de descuento. resumió el sentir general como y sentenció: Críticas feroces a Thomas Tuchel : The Sun cargó contra el director técnico reportando "la rabia de los fans contra Tuchel por sus cobardes cambios", aludiendo a la sustitución de delanteros por defensores. The Independent sugirió que el técnico alemán "perdió los estribos", y The Express tachó las decisiones de "pura cobardía futbolística".

Rendición absoluta ante Lionel Messi: The Times sentenció que la escuadra de los Tres Leones fue "expulsada por un Messi mágico". Por su parte, Daily Star utilizó el juego de palabras "Kaned by Messi", mientras analistas como Alan Shearer admitieron con hidalguía en la transmisión oficial que el combinado de Lionel Scaloni merecía estar en la gran final por su capacidad para no entrar en pánico.

Calificaciones de los jugadores de Inglaterra: Los reprobados y aprobados según The Guardian

El desglose técnico de medios como The Guardian evidenció que el planteamiento de Inglaterra se desmoronó por completo tras replegarse en el segundo tiempo. Estas son las calificaciones individuales del uno al diez:

Los futbolistas reprobados por el colapso defensivo

Thomas Tuchel (DT) | Nota: 4 : Recibió la peor crítica de la jornada. Se le responsabilizó directamente por regalar la iniciativa al sacar al goleador Anthony Gordon en el minuto 72 para armar una línea defensiva de cinco hombres.

: Recibió la peor crítica de la jornada. Se le responsabilizó directamente por regalar la iniciativa al sacar al goleador Anthony Gordon en el minuto 72 para armar una línea defensiva de cinco hombres. John Stones y Marc Guéhi | Nota: 4 : Ambos defensores centrales sufrieron una pesadilla en la recta final. A Stones se le recriminó perder la marca aérea ante Lautaro Martínez en el gol definitivo.

: Ambos defensores centrales sufrieron una pesadilla en la recta final. A Stones se le recriminó perder la marca aérea ante Lautaro Martínez en el gol definitivo. Harry Kane | Nota: 5 : Calificado como un atacante "invisible" e incapaz de encontrar espacios ante la zaga central de Cristian 'Cuti' Romero y Lisandro Martínez .

: Calificado como un atacante "invisible" e incapaz de encontrar espacios ante la zaga central de y . Ezri Konsa | Nota: 5: Entró de cambio para resguardar el marcador, pero terminó desubicado y fuera de tiempo en el centro que liquidó el encuentro.

Entró de cambio para resguardar el marcador, pero terminó desubicado y fuera de tiempo en el centro que liquidó el encuentro. Jude Bellingham | Nota: 6: Los diarios señalaron que cayó en el juego físico y las provocaciones de los mediocampistas de la Albiceleste, lo que lo desconectó de la creación de juego.

Los únicos jugadores aprobados de Inglaterra

Anthony Gordon | Nota: 7.5 : Considerado el mejor del equipo por su combatividad y el gol que abrió el marcador tras ganarle la espalda a Nahuel Molina.

: Considerado el mejor del equipo por su combatividad y el gol que abrió el marcador tras ganarle la espalda a Nahuel Molina. Djed Spence | Nota: 7.5 : Alabado por The Telegraph debido a sus proyecciones por la banda y por salvar un gol cantado en la línea de la portería.

: Alabado por debido a sus proyecciones por la banda y por salvar un gol cantado en la línea de la portería. Jordan Pickford | Nota: 6.5: Aunque encajó dos goles sobre el cierre, los analistas coincidieron en que realizó tres atajadas monumentales en el segundo tiempo.

Anthony Gordon fue el jugador de la Selección Inglesa mejor evaluado después del partido frente a la Selección de Argentina. AFP

Tuchel se defiende tras las críticas: "No me arrepiento de los cambios"

En su comparecencia oficial ante los medios a través de los canales de la BBC, el entrenador de la Selección de Inglaterra se mostró notablemente frustrado, pero se mantuvo firme ante la ola de cuestionamientos por su planteamiento conservador. Al ser cuestionado sobre si se había equivocado con las sustituciones, respondió tajante.

"No, creo que esa es simplemente la naturaleza del juego. Tan pronto como pierdes, te critican. Nadie sabe qué habría pasado si hubiéramos tomado una decisión diferente".

El estratega alemán evitó evadir su culpa ante los micrófonos internacionales: "Yo soy el responsable de los cambios. Yo los hice, así que acepto las críticas".

Tuchel descartó por completo que a sus dirigidos les haya faltado personalidad en los minutos finales del partido en territorio estadounidense: "No tiene nada que ver con la mentalidad. Fuimos descuidados y cometimos muchos errores técnicos. Necesitamos jugar mejor, eso es todo".