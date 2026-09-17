Orgullo mexicano: Isaac del Toro escala al Top 3 mundial y va por la gloria en el Mundial de Ruta

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió al top 3 de la clasificación mundial de la UCI con la mira puesta en trascender en el Mundial de Ciclismo de Ruta de Montreal 2026, el cual arranca este domingo 20 de septiembre. El bajacaliforniano llega a la justa tras haber conquistado de forma brillante el Gran Premio de Montreal, logro que reafirma su nombre entre los favoritos para pelear el título del orbe.

Las expectativas alrededor del pedalista nacional se han disparado de forma exponencial tras confirmarse la sensible baja del esloveno Tadej Pogacar, vigente campeón del mundo. Sin el gran dominador en la carretera, Del Toro eleva considerablemente sus opciones para pelear por el maillot arcoíris el domingo 27 de septiembre.

Sin embargo, para la joven estrella del UAE Team Emirates el desafío con el equipo tricolor es enorme, por lo que prefiere mantener los pies en la tierra.

Estaremos con nuestras selecciones nacionales, por lo que las tácticas y las jerarquías de los equipos serán diferentes”, explicó Isaac del Toro. “No me considero el favorito. Hay varios equipos fuertes: Bélgica, Francia, España, Italia… es difícil decir quiénes son los más fuertes”.

El reto de la Selección Mexicana y la estrategia de Isaac del Toro

El gran reto táctico para Del Toro radicará en la profundidad de la Selección Mexicana de Ciclismo, la cual no posee la misma estructura de bloques europeos consolidados en el WorldTour para proteger y cobijar a su líder en las largas distancias de alta competencia. Consciente de este desafío logístico y de la imprevisibilidad de una justa mundialista, el ciclista apuesta por la cautela y la sinergia colectiva.

Sobre todo, espero tener buenas piernas, un buen ambiente con mis compañeros y con la federación. Si puedo ponerme en una buena posición y jugar mis cartas, las usaré… No tener mala suerte, mantenerme saludable y esperar lo mejor. En dos semanas, veremos cómo están las cosas”.

Clasificación Mundial de la UCI (Al 17 de septiembre de 2026)

El Ranking Mundial de la UCI (UCI World Ranking) masculino individual experimentó una enorme sacudida en la parte alta tras la culminación de La Vuelta a España y las clásicas de Canadá:

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) – 11,676.8 puntos Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) – 7,921.6 puntos Isaac del Toro (UAE Team Emirates) – 6,476.5 puntos Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale) – 5,038.7 puntos Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 4,160.8 puntos

Programa de competencias y fechas del Mundial de Ciclismo de Ruta

Las actividades y el reparto de medallas en territorio canadiense se distribuirán a lo largo de la semana de la siguiente manera: