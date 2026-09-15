Huellas de la tragedia: Tadej Pogacar reaparece tras su grave accidente y muestra impactantes marcas

El universo del ciclismo se ilusiona tras la sorpresiva reaparición de Tadej Pogacar en sus canales oficiales de redes sociales. Pocas semanas después de sufrir un grave y aparatoso accidente durante la octava etapa de la Vuelta a España 2026, el astro esloveno compartió sus primeras imágenes montado sobre el rodillo de entrenamiento, demostrando una fortaleza mental inquebrantable. Acompañado del mensaje "La cabeza está fuerte", el icónico corredor del UAE Team Emirates mostró las huellas quirúrgicas en su cuerpo junto a un semblante de optimismo y determinación.

El reporte médico de Pogacar tras su operación en Barcelona

La evolución médica del pedalista avanza conforme a los plazos previstos por los especialistas tras superar la fase más crítica de su hospitalización. Luego de ser intervenido quirúrgicamente en Barcelona por una delicada fractura desplazada en la clavícula izquierda, la atención principal de los médicos se ha centrado en su lesión cervical (vértebra C7) y en la conmoción cerebral derivada del fuerte impacto contra el asfalto.

Aunque las marcas de la caída aún son visibles en su rostro, su entorno confirma que el líder del UAE Team Emirates ya entrena completamente libre de dolores. El reinicio del trabajo ligero bajo techo representa un hito fundamental en su rehabilitación: el fin de la inmovilidad y el primer paso hacia su reconstrucción física.

Adiós definitivo a la temporada y baja para el Mundial de Ciclismo 2026

Pese a las excelentes sensaciones físicas mostradas en el rodillo, la prudencia del cuerpo médico se ha impuesto con severidad: Pogacar no volverá a competir en lo que resta del año.

Esta decisión de su escuadra le impedirá defender su corona en el Campeonato Mundial en Ruta de Montreal, Canadá, una cita de élite en la que partía como el gran favorito portador del maillot arcoíris. Su ausencia obligada en las carreteras también dejará vacantes las siguientes coronas de su palmarés:

El Campeonato de Europa .

. El Giro de Lombardía (donde buscaba revalidar su dominio absoluto).

No obstante el parón competitivo, el ciclista esloveno planea viajar a Canadá a finales de septiembre para apoyar de cerca a sus compatriotas en el pelotón. Con un contrato histórico de renovación a largo plazo con el equipo, la prioridad es absoluta: proteger la salud de su estrella para garantizar su regreso al 100 por ciento de capacidad de cara al inicio del siguiente curso del UCI WorldTour.