¿Quieres ganar un Clásico? llama a Gabriel Milito, técnico especialista en este tipo de partidos

Los clásicos suelen marcar ciclos y definir el destino de jugadores y técnicos. Para algunos significan sepultar sus esperanzas por no ganarlos, pero para otros, como Gabriel Milito, suelen ser de buena suerte.

El técnico de las Chivas enfrentará su tercer clásico en México frente al América con saldo favorable: dos victorias. Las cosechó en el Apertura 2025 (2-1) y en el Clausura 2025 (1-0). Sin embargo, este dominio no es una historia exclusiva del fútbol mexicano, sino una constante en su carrera.

Gabriel Milito comenzó su trayectoria como entrenador en Estudiantes de La Plata y posteriormente pasó por Independiente de Avellaneda. Ambos clubes mantienen históricas rivalidades de zona contra Gimnasia y Esgrima y Racing Club, respectivamente. En 2024 tomó las riendas del Atlético Mineiro, equipo que sostiene un duro pulso frente a Cruzeiro.

¿POR QUÉ MILITO ES TALISMÁN EN LOS CLÁSICOS?

En total, Milito ha disputado 10 clásicos repartidos entre Argentina, Brasil y México, cosechando un registro de 6 victorias, 3 empates y solo 1 derrota.

Clásicos de Gabriel Milito en Brasil con Atlético Mineiro

Partidos Ganados: 2



Partidos Empatados: 2

En abril de 2024, con goles de Renzo Saravia, Hulk y Gustavo Scarpa, el Galo remontó el marcador ante Cruzeiro para consagrarse campeón estadual, lo que significó el primer título de Milito en su carrera como director técnico.

BIEN LIBRADO EN SU PAÍS Y EN BRASIL

Clásicos de Gabriel Milito en Argentina con Independiente

Juegos Pérdidos: 1

Su equipo cayó en el Clásico de Avellaneda de 2016 disputado en el Cilindro, al perder 3-0 en la fecha 11 del torneo con un doblete de Lisandro López y un tanto de Gustavo Bou. Fue su único clásico en 19 partidos dirigidos con los Rojos.

Clásicos de Gabriel Milito en Argentina con Estudiantes de La Plata

Partidos Ganados: 1

Partidos Empatados: 2

Se mantuvo invicto en el Clásico Platense con el Pincharrata. Visitó en dos ocasiones el estadio El Bosque, logrando una victoria 1-0 en 2019 —enfrentando desde el banquillo a Diego Maradona— y un empate 0-0 en 2020. Previamente, en 2015, había igualado 1-1 en el Estadio Único.

Clásicos de Gabriel Milito en México con el Guadalajara

Partidos ganados: 2

Gabriel Milito y un balance positivo con Chivas bajo su gestión Mexsport

Ambos clásicos en los que venció al América tuvieron el sello distintivo de Armando "Hormiga" González, autor de goles clave. Se impusieron 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes y obtuvieron otro triunfo en el Estadio Akron.