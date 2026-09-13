¡Isaac del Toro conquista Montreal! El mexicano le gana a Seixas en un final cardiaco 

Espectacular la manera en cómo Isaac del Toro sigue construyendo su carrera en el ciclismo. El mexicano demostró que es uno de los mejores del mundo y, en un cierre cardiaco, ganó el Gran Premio de Montreal.

El de Enseñanza firmó 11 kilómetros formidables y le aguantó el ritmo a Paul Seixas, que peleó hasta el último momento, sin embargo, Del Toro fue más veloz.

Tras una carrera marcada por fugas tempranas, ataques en las cotas del circuito (como la Côte Camillien-Houde) y una fuerte selección por el desgaste y la lluvia que redujo el pelotón a poco más de una treintena de corredores, el mexicano del UAE Team Emirates-XRG y el francés de Decathlon CMA CGM se escaparon en la fase decisiva.

Isaac del Toro se prepara para participar en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 Mexsport

Con cerca de 50 segundos de ventaja sobre los perseguidores (donde figuraban Remco Evenepoel, Tom Pidcock y Brandon McNulty), ambos se jugaron la victoria en solitario.

Seixas, que había dominado en ocasiones anteriores al mexicano, se mantuvo pegado Del Toro para economizar fuerzas, mientras el ensenadense marcaba el ritmo. El francés intentó lanzar el esprint, pero Isaac respondió con una potencia demoledora en los metros finales y cruzó la línea en 5h 13min 16s, con Seixas a la misma hora.

McNulty completó el podio a 27 segundos, seguido de Quinn Simmons y Evenepoel. Fue un cierre cardiaco que coronó la superioridad del joven mexicano en un recorrido que premia a los escaladores-puncheurs.

Isaac del Toro, a por los Campeonatos del Mundo

Con este triunfo, Isaac del Toro sumó su victoria profesional número 33 y reafirma su estatus como una de las grandes estrellas emergentes del pelotón internacional.

Tras un 2026 de ensueño, Del Toro se declara listo para los Campeonatos del Mundo de Montreal (del 20 al 27 de septiembre), donde él y otros contendientes como Evenepoel, Seixas o Pidcock buscarán aprovechar la ausencia de Tadej Pogacar, lesionado y fuera de competición el resto de la temporada.

La falta del esloveno abre el abanico de posibilidades en un recorrido similar al del GP de Montreal. Del Toro, líder del UAE en estas clásicas canadienses, llega con plena confianza y ganas de pelear por el arcoíris en la prueba élite masculina.

Con este triunfo, Isaac del Toro sumó su victoria profesional número 33 y reafirma su estatus como una de las grandes estrellas emergentes del pelotón internacional.