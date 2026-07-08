Ochoa felicita a Mora por su graduación y revive la historia de “Don Memo y Morita”

Gilberto Mora volvió a convertirse en tendencia este miércoles, aunque esta vez no fue por su actuación dentro de la cancha. El futbolista de Xolos de Tijuana se graduó de preparatoria y el video de la ceremonia rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Entre las reacciones destacó la de Guillermo Ochoa, quien aprovechó el momento para felicitar al juvenil mexicano y revivir la historia de “Don Memo y Morita”, una serie de publicaciones creadas por aficionados durante la Copa del Mundo 2026 que se volvió viral en redes sociales.

El guardameta de la Selección Mexicana compartió un mensaje dedicado a Mora y acompañó la publicación con una imagen generada con inteligencia artificial en la que ambos aparecen abrazados mientras el futbolista de Xolos sostiene su diploma con toga y birrete.

El mensaje de Guillermo Ochoa para Gilberto Mora

A través de su cuenta de Instagram, Guillermo Ochoa felicitó a Gilberto Mora por concluir sus estudios de nivel medio superior en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, ubicado en Tijuana, Baja California.

¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar. Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El fútbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona.

La publicación también incluyó otro mensaje que acompañó la ilustración compartida por el arquero.

Muy orgulloso de ti y de todo lo que has logrado. Este es solo el comienzo de todo lo que viene. Sigue trabajando y disfrutando cada paso del camino. Te admiro mucho. Don Memo.

La felicitación fue ampliamente compartida por los aficionados, quienes recordaron la relación que ambos protagonizaron durante la concentración de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

La felicitación de Don Memo a Morita Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Guillermo Ochoa

La historia de “Don Memo y Morita” volvió a las redes

Durante la participación de México en la Copa del Mundo, comenzaron a viralizarse videos elaborados con inteligencia artificial en los que los aficionados imaginaban distintas situaciones entre Guillermo Ochoa y Gilberto Mora.

Las publicaciones mostraban al experimentado guardameta como el encargado de cuidar al joven futbolista durante la concentración de la selección.

En esos videos aparecían escenas en las que Mora pedía permiso a sus padres para quedarse con la selección bajo el cuidado de Ochoa, mientras que el portero se aseguraba de que hiciera la tarea, se durmiera temprano o cumpliera con sus responsabilidades antes de los partidos.

La historia tomó todavía más fuerza cuando el propio Guillermo Ochoa decidió sumarse a la tendencia y publicó un video en el que aparecía entrando a la habitación de Gilberto Mora para contarle un cuento antes de dormir.

Ahora, tras la graduación del futbolista de Xolos, el arquero volvió a retomar esa dinámica con un mensaje de felicitación que rápidamente generó reacciones entre los aficionados y revivió una de las historias más comentadas alrededor de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo.