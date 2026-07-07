Mads Pedersen gana la etapa 4 del Tour de Francia 2026 y Torstein Træen se viste de amarillo

Mads Pedersen se convirtió en el gran protagonista de la cuarta etapa del Tour de Francia 2026 tras conquistar una espectacular victoria al sprint en Foix, en una jornada marcada por el calor extremo, la estrategia de los equipos y un cambio importante en la clasificación general.

El ciclista del Lidl-Trek aprovechó el gran trabajo de su equipo para imponerse en el cierre de la etapa y conseguir un triunfo de prestigio en la máxima competencia del ciclismo mundial.

Torstein Træen sorprende y toma el liderato del Tour de Francia

Aunque Pedersen fue el ganador del día, el gran movimiento de la jornada lo protagonizó Torstein Træen. El corredor del Uno-X Mobility formó parte de la fuga y aprovechó la oportunidad para convertirse en el nuevo líder del Tour de Francia 2026, tomando el histórico maillot amarillo.

La estrategia del UAE Team Emirates-XRG también fue clave, ya que el equipo decidió no desgastar a sus principales figuras, entre ellas Tadej Pogačar, permitiendo que el liderato cambiara de manos sin poner en riesgo sus aspiraciones en la clasificación general.

Pedersen confirma su regreso con una victoria de alto nivel

El ciclista danés demostró fortaleza en una etapa complicada por las altas temperaturas y los constantes movimientos tácticos. Después de una temporada marcada por una caída que le provocó lesiones, Pedersen volvió a mostrar su mejor versión con un sprint potente y una ejecución perfecta en los metros finales.

El triunfo representa una importante inyección de confianza para el corredor del Lidl-Trek, quien vuelve a colocarse como uno de los grandes especialistas en llegadas rápidas dentro del pelotón internacional.

Pogačar mantiene una posición estratégica en el Tour

Pese a perder momentáneamente el liderato, el UAE Team Emirates-XRG mantiene a sus principales corredores bien posicionados para las próximas etapas. La formación del vigente aspirante al título conserva una estrategia sólida mientras Træen disfruta de su paso por la cima de la clasificación general.

Con Pedersen celebrando una victoria clave y un nuevo líder portando el maillot amarillo, el Tour de Francia 2026 continúa aumentando la emoción desde sus primeras jornadas.