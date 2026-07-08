Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York asegura que Egipto fue robado ante Argentina en el Mundial 2026

La polémica por la eliminación de Egipto del Mundial 2026 ya llegó a la política. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aprovechó un acto oficial para expresar públicamente su desacuerdo con el arbitraje del partido entre Egipto y Argentina, al asegurar que la selección africana fue "robada".

El comentario surgió mientras presentaba un programa para agilizar el transporte público de la ciudad, denominado Next Stop: Better Buses, Faster Service, iniciativa con la que busca reducir los tiempos de traslado de los neoyorquinos.

Mamdani explicaba los beneficios del proyecto cuando recurrió a un ejemplo futbolístico para ilustrar el tiempo que los ciudadanos podrían recuperar en su vida cotidiana.

Si vas al trabajo en autobús, el ahorro es enorme. En seis meses habrás pasado 24 horas menos en el autobús. En un año habrás recuperado más de dos días de viaje. Eso significa desayunar con tu familia, llegar a tiempo para acostar a tus hijos y estar de acuerdo con tus amigos en que Egipto fue robado ayer", dijo entre las risas y aplausos de los asistentes.

¿Cuál es la polémica en la derrota de Egipto?

La frase hizo referencia al controvertido encuentro de los octavos de final, en el que Argentina remontó para imponerse 3-2 después de que el VAR anulara un gol de Mostafa Zico por una falta detectada más de 20 segundos antes de la anotación.

La decisión generó una ola de críticas en Egipto. Aunque el conjunto africano volvió a marcar poco después, Argentina reaccionó en los últimos 20 minutos para darle la vuelta al marcador y avanzar a los cuartos de final.

La inconformidad no quedó únicamente en las redes sociales. La Asociación Egipcia de Futbol presentó una protesta formal contra el árbitro francés François Letexier y el resto del equipo arbitral por considerar que hubo errores determinantes y un uso inadecuado del sistema de videoarbitraje.

Egipto se sintió perjudicado por el arbitraje. Reuters

En un comunicado, la federación egipcia afirmó que "no puede permanecer en silencio" ante las decisiones tomadas durante el encuentro y sostuvo que varias acciones arbitrales influyeron directamente en el resultado.

Además, señaló que especialistas y analistas de distintos países coincidieron en cuestionar algunas de las decisiones más importantes del partido, por lo que pidió preservar los principios de imparcialidad, transparencia e integridad en una competencia de la magnitud del Mundial.

Las declaraciones de Mamdani convierten al alcalde de la ciudad más poblada de Estados Unidos en una de las figuras públicas de mayor perfil que se pronuncia sobre el encuentro, una muestra de que la controversia alrededor del Egipto-Argentina sigue creciendo incluso fuera del ámbito deportivo.