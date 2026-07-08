¿Cruz Azul regresa al Ciudad de los Deportes? Administración del Estadio Azteca pone trabas

Estamos a días de que inicie el torneo Apertura 2026 en el futbol mexicano y a pesar de que el tiempo está encima, las cosas con Cruz Azul y un estadio donde jugar como local, parece que se están complicando.

Desde el torneo pasado, La Máquina ha tenido que improvisar con sus partidos como local. Después de la negativa del Olímpico Universitario, tuvo que irse a Puebla para disputar sus encuentros, algo que a la afición no le gustó.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul MEXSPORT

¿Qué pasa con Cruz Azul y el Estadio Azteca?

Una vez más, Cruz Azul comienza a tener complicaciones a inicios de un nuevo torneo. Fuentes consultadas refirieron que se han comenzado a complicar las cosas con la administración del Estadio Azteca y el club celeste.

La Máquina tiene contrato vigente para jugar en el Coloso de Santa Úrsula hasta 2031, sin embargo, la administración del recinto ha comenzado a hacer algunos cambios en dicho contrato.

Las pláticas han ido fluyendo, y aunque el acuerdo permanece para que Cruz Azul juegue como local en el Azteca, es cierto que también existe molestia dentro de la directiva por estas cuestiones.

De momento, solo es un pequeño conflicto entre el Azul y la administración, que de escalar más, seguramente tendrán que romper relación.

Cruz Azul volvería al Ciudad de los Deportes si rompe acuerdo con el Azteca

En caso de que Cruz Azul no logre acordar la resolución de contrato con la administración del Estadio Azteca, la posibilidad de que regrese al Ciudad de los Deportes es una realidad.

Cabe señalar que esto es solamente un ‘Plan B’ en caso de que rompa la relación con el tres veces mundialista, ya que todo está encaminado a que el Azul juegue en el Azteca.

Víctor Velázquez en una presentación. (Foto: Edgar Berrios)

Aún faltan algunos días para que inicie el torneo y continuarán las pláticas entre Cruz Azul y la administración del Estadio Azteca, pero por la mente de los celestes pasa el reciente capítulo de CU, apenas el torneo pasado.