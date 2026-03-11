Así comanda Isaac del Toro la general de la Tirreno-Adriático 2026
Isaac del Toro sigue al frente de la Tirreno-Adriático 2026 tras tres etapas. Consulta qué tiempos tiene de diferencia con sus perseguidores
Por segundo día consecutivo, el mexicano Isaac del Toro sigue al frente de la Clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026. En la etapa tres de Cartona a Magliano de Marsi, el originario de Ensenada no figuró en el Top ten, pero sumó un segundo por ser tercero en el sprint intermedio de Casette.
Isaac del Toro seguirá portando la emblemática playera azzurra, que se enfundó tras quedar segundo en la etapa 2.
Gracias al segundo de bonificación en esta etapa 3, el mexicano le saca +0.04 de ventaja al italiano Giulio Pellizzari.
La jornada de este miércoles 11 de marzo de 2026, la ganó el danés Tobias Lund Andresen tras un cierre dramático en el último kilómetro. El italiano Jonathan Milan exprimió su potencia, pero se fue desvaneciendo en los últimos metros para finalizar séptimo.
La etapa 4 se correrá este jueves. Serán 213 kilómetros con una altitud de 2500 metros, que partirá de Tagliacozzo a Martinsicuro. La salida saldrá del pueblo que se sitúa en la montaña y la meta será en un moderno resort en el norte de Abruzzo, con vistas al mar Adriático.
ASÍ COMANDA ISAAC DEL TORO LA GENERAL DE LA TIRRENO-ADRIÁTICO 2026:
- ISAAC DEL TORO = 10:35:22.
- Giulio Pellizzari = +0:04.
- Magnus Sheffield = +0:14.
- Alan Hatherly = +0:18.
- Primoz Roglic = +0:19
- Antonio Tiberi = +0:21.
- Matteo Jorgenson = +0:32.
- Javier Romo = 0:35.
- Ben Healy = 0:37.
- Santiago Buitrago = +0:38.
- Andrea Vendrame = +0:40.
- Felix Grossschartner = +0:40.
- Giulio Ciccone = +0:42.
- Alessandro Pinarello = +0:49.
- Julian Alaphilippe = +0:52.