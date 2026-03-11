Por segundo día consecutivo, el mexicano Isaac del Toro sigue al frente de la Clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026. En la etapa tres de Cartona a Magliano de Marsi, el originario de Ensenada no figuró en el Top ten, pero sumó un segundo por ser tercero en el sprint intermedio de Casette.

Isaac del Toro seguirá portando la emblemática playera azzurra, que se enfundó tras quedar segundo en la etapa 2.

Isaac del Toro suma dos días como líder de la Tirreno-Adriático 2026 Mexsport

Gracias al segundo de bonificación en esta etapa 3, el mexicano le saca +0.04 de ventaja al italiano Giulio Pellizzari.

La jornada de este miércoles 11 de marzo de 2026, la ganó el danés Tobias Lund Andresen tras un cierre dramático en el último kilómetro. El italiano Jonathan Milan exprimió su potencia, pero se fue desvaneciendo en los últimos metros para finalizar séptimo.

Así será la etapa 4 en la Tirreno-Adriático 2026 Mexsport

La etapa 4 se correrá este jueves. Serán 213 kilómetros con una altitud de 2500 metros, que partirá de Tagliacozzo a Martinsicuro. La salida saldrá del pueblo que se sitúa en la montaña y la meta será en un moderno resort en el norte de Abruzzo, con vistas al mar Adriático.

ASÍ COMANDA ISAAC DEL TORO LA GENERAL DE LA TIRRENO-ADRIÁTICO 2026: