Tour de Francia 2026: ¿La Etapa 8 es Ideal para Isaac del Toro?

El Tour de Francia 2026 continúa este sábado 11 de julio, con la Etapa 8 que tendrá de inicio Périgueux y con meta en Bergerac, con una longitud de 180.4 kilómetros. ¿Es ideal para el mexicano Isaac del Toro? En teoría no, debido a que es para los velocistas, así como fue la Etapa 7, aunque esta tendrá puertos de montaña.

La Etapa 8 tendrá una salida neutralizada a las 5:15 de la mañana y una llegada a las 9:20 de la mañana, tiempos de la CDMX.

La etapa de este sábado 11 de julio de 2026 es considerada de transición AFP

La etapa de este sábado 11 de julio de 2026 es considerada de transición y de recuperación para los ciclistas, con miras a afrontar etapas de montaña, ésta última ideal para Isaac del Toro, debido a que es un escalador.

LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA ETAPA 8 DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- Cote de Domme, con 3.7 kilómetros de subida, de Categoría 4; está ubicada en el kilómetro 102.6 del recorrido.

- Cote Du Buisson-De-Cadouin, con 2.2 kilómetros de subida, de Categoría 4; ubicada en el kilómetro 140.4.

La Etapa 8 del Tour de Francia 2026, será con terreno llano AFP

La etapa 8 tendrá un Sprint Intermedio, en Saint-Cyprien, donde se repartirán de 1 a 25 puntos.

Asimismo, se repartirá un punto en Cote de Domme y Cote du Buisson-de-Cadouin.

En una entrevista con ESPN previo al inicio de la Etapa 7, Isaac del Toro señaló que el objetivo que tiene es estar con Tadej Pogacar. “Poner una mejor posición, hacer el trabajo”.

Isaac del Toro es tercero general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 7 AFP

Durante la zona de salida, el mexicano y los ciclistas pasarán por el Tour de Vésone, construido en el Siglo I y II y considerado Monumento Histórico desde 1846. Asimismo, en la zona se encuentra el Amphitheatre of Périgueux, construido en el Siglo I; el Museo de Arte y Arqueología del Périgord, fundado en 1835; la Catedral Saint-Front, construida en el siglo XII; entre otros.

¿DÓNDE VER A ISAAC DEL TORO EN LA ETAPA 8 DEL TOUR DE FRANCIA 2026?

- ESPN 3.

- Disney +.