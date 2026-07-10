España Vs Bélgica EN VIVO: Cuartos de Final, Mundial 2026
España y Bélgica se enfrentan en los Cuartos de Final del Mundial 2026 en busca de mantenerse con vida en el certamen; sigue todos los detalles EN VIVO
ESPAÑA
00
BÉLGICA
POR COMENZAR...
-Saaaaltan los equipos a la cancha
Se lleva a cabo el protocolo de los Himnos Nacionales
-Bélgica muestra este XI para el partido
Thibaut Courtois, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Jérémy Doku y Charles De Ketelaere
-Así sale España para el compromiso
Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Álex Baena, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal
-Michael Oliver es el árbitro
El inglés estará impartiendo justicia desde le centro del terreno de juego
-¡¡¡Bieeeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!
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