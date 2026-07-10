Última Hora Impreso de hoy

España Vs Bélgica EN VIVO: Cuartos de Final, Mundial 2026

España y Bélgica se enfrentan en los Cuartos de Final del Mundial 2026 en busca de mantenerse con vida en el certamen; sigue todos los detalles EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

España y Bélgica se enfrentan en los Cuartos de Final del Mundial 2026 desde Los Ángeles.
España y Bélgica se enfrentan en los Cuartos de Final del Mundial 2026 desde Los Ángeles.Redes sociales
Escudo de España para MxM del Mundial 2026
ESPAÑA
00
BÉLGICA
Escudo Bélgica MxM para el Mundial 2026.
POR COMENZAR...
-Saaaaltan los equipos a la cancha

Se lleva a cabo el protocolo de los Himnos Nacionales

-Bélgica muestra este XI para el partido

Thibaut Courtois, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Jérémy Doku y Charles De Ketelaere

-Así sale España para el compromiso

Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Álex Baena, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal

-Michael Oliver es el árbitro

El inglés estará impartiendo justicia desde le centro del terreno de juego

-¡¡¡Bieeeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Francia espera al ganador del España Vs Bélgica a celebrarse en Los Ángeles

Temas: