André-Pierre Gignac sorprende en festejo de Francia junto a Mbappé tras avanzar en el Mundial 2026

El espíritu de los Tigres de la UANL se coló hasta lo más profundo de la Copa del Mundo. El histórico delantero de la Liga MX, André-Pierre Gignac, sorprendió a todos al aparecer en el festejo íntimo de la Selección de Francia tras sellar su boleto a las Semifinales del Mundial 2026 con una sólida victoria por 2-0 sobre Marruecos.

El 'Bomboro', un auténtico embajador del futbol mexicano, bajó a las entrañas del estadio para felicitar personalmente a las estrellas galas. Las redes sociales de Les Bleus inmortalizaron el momento con un video donde se ve al atacante felino fundirse en un emotivo abrazo con Kylian Mbappé y el resto de los seleccionados dirigidos por Didier Deschamps.

Respeto total entre la leyenda de Tigres y Mbappé

La convivencia entre André-Pierre Gignac y Kylian Mbappé desató la locura entre los aficionados en redes sociales. El actual romperredes del Real Madrid y líder absoluto de la ofensiva francesa compartió risas y abrazos con Gignac, quien nunca ha ocultado el enorme orgullo por sus raíces y su pasado con el combinado subcampeón de la Euro 2016.

La aparición de la leyenda felina en el vestidor francés demuestra el tremendo respeto que le guardan las figuras de la élite europea, consolidándolo como un referente de opinión y unión para su país a pesar de la distancia geográfica.

Gignac recibe regalo de Mbappé

Durante la celebración, Gignac recibió un detalle especial de Kylian Mbappé, quien le entregó su camiseta firmada con una dedicatoria para el exjugador felino. El momento llamó la atención de los aficionados mexicanos por la relación entre ambos futbolistas.

Francia camina firme rumbo a la corona mundial

El festejo reflejó el gran ambiente y la armonía que se vive en el campamento francés. Con un vestuario unido y un Kylian Mbappé en plan de gracia y con la mira fija en el campeonato, la escuadra gala se confirma como la máxima candidata al título internacional en esta justa veraniega.