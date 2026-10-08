Isaac del Toro no pudo revalidar el título en el Gran Piemonte 2026

Isaac del Toro lo intentó, pero no pudo revalidar el título en el Gran Piemonte en 2026. El mexicano lanzó su ataque cuando faltaban 18 kilómetros, lo siguió el neozelandés Finn Fisher-Black y a 1.4 km de la meta, el pelotón les dio alcance y el originario de Ensenada, Baja California, ya no tuvo las piernas para seguir; finalizó en el sitio 82. Dorian Godon se llevó la victoria, siendo el cuarto francés en ganar la prueba.

Antes de la carrera, “El Torito” avisó que se debía estar preparado para el final y tener el control desde el inicio sería la clave.

En los primeros kilómetros se armó un grupo de fuga conformado por nueve corredores: Aless de Bock (Alpecin-Premier Tech), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Alex Díaz Álvarez (Caja Rural), Valentin Ferron (Cofidis), Brieuc Rolland (Groupama-FDJ United), Abner Santiago Umba López (Solution Tech NIPPO Rali), Germán Darío Gómez (Polti VisitMalta), Luc Wirtgen (Tudor) y Davide Ballerini (XDS Astana).

Los ciclistas afrontaron el tramo más duro de la carrera, las ascensiones a Manera, Tre Cunei y Roddino. El pelotón tuvo controlado al grupo de fuga.

En el primer ascenso a La Morra se dio el alcance a varios ciclistas que estaban en la fuga. El UAE comandó el pelotón y puso su ritmo a la persecución. En el descenso, solo quedaron al frente Valentin Ferron y Abner Santiago Umba López. Isaac del Toro se comunicó con el equipo para seguir la estrategia.

Los capturaron, se acabó la fuga, el UAE tomó el mando de la carrera y defendió los primeros lugares.

Cuando faltaban 18.1 km y en el segundo ascenso a La Morra, Isaac del Toro lanzó su ataque, seguido por Finn Fisher-Black, un ciclista rápido en la subida. Después de unos kilómetros, el mexicano aceleró, pero el neozelandés le siguió el ritmo.

El pelotón fue recortando distancias y a falta de 1.4 kilómetros les dio alcance. El mexicano se rezagó y las piernas no le respondieron.

A unos metros de la meta se dieron varias caídas. El francés Dorian Godon cruzó la línea final en 4:06:19, siendo su victoria número 23 en su carrera.

ASÍ QUEDARON LOS PRIMEROS 5 LUGARES:

1) Dorian Godon – 4:06:19.

2) Anthon Charmig.

3) Alberto Bettiol.

4) Lukas Nerurkar.

5) Quiten Hermans.

82) Isaac del Toro