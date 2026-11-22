Los 49’ers de San Francisco consiguieron su novena victoria en la temporada 2026 de la NFL en la capital mexicana luego de vencer 35-10 a los Vikings de Minnesota y, una vez concluido el partido, los rumores sobre los equipos para la NFL en México 2027 comenzaron a rondar.

En 2027, el partido 14 en la historia de la NFL en México se llevará a cabo en una emparrillado del Estadio Banorte que recibió a más de 85,000 aficionados en las tribunas del mítico recinto, generando gran expectativa y aceptación en los seguidores del futbol americano en Estados Unidos y alrededor del mundo.

De momento, toda la información que trasciende no cuenta algún tipo de confirmación por parte de la NFL, sin embargo, diversas franquicias comienzan a lanzar guiños para ser parte de una fiesta deportiva mexicana que se celebra a 2,240 metros sobre el nivel del mar.

Los San Francisco 49ers se miden ante los Vikings de Minnesota en el emparrillado del Estadio Banorte de la CDMX. Reuters

¿Cowboys en CDMX para la NFL en México 2027?

Cuestionado directamente durante una transmisión de ESPN, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, aseguró que entre las posibilidades de jugar en México durante la siguiente temporada se encuentran los Dallas Cowboys, quienes se encuentran entre las franquicias con mayor cantidad de afición en el país azteca.

“Hay oportunidad. Estamos en medio de ese proceso, los Cowboys han dicho que quieren venir a México. El calendario será más complejo, tendremos 10 juegos, así que tenemos que trabajarlo, pero sabemos que a todos les encantaría ver a los Cowboys aquí, y sé que sería un gran golpe”.

Cardinals, 49ers, Raiders, Texans, Patriots, Chiefs, Chargers y Minnesota son los conjuntos que ya lucieron en la cancha del Coloso de Santa Úrsula durante un partido de temporada regular en la historia de la NFL, por lo que Cowboys -en casi de que se confirme- se convertiría en la novena franquicia en disputar un partido de temporada regular en México.

El calendario completo de la NFL 2026 se estaría revelando, a más tardar, en el mes de mayo. Mexsport

BFG