Isaac del Toro comanda al UAE para el último Monumento: II Lombardia

Isaac del Toro es el líder del UAE Team Emirates para el último Monumento del Ciclismo 2026: II Lombardia. El ciclista mexicano figura en la lista de corredores que dio a conocer su equipo para la carrera de este sábado 10 de octubre, que iniciará en la madrugada de la Ciudad de México.

El equipo del UAE Team Emirates lo conforman:

Isaac del Toro Romero (México).

Jan Christen (Suiza).

Felix Grossschartner (Austria).

Brandon McNulty (Estados Unidos).

Domen Novak (Eslovenia).

Pavel Sivakov (Francia).

Adam Yates (Reino Unido).

Para el último Monumento de la temporada, 25 equipos tomarán la salida en la edición 120 de la carrera de este sábado.

La presentación de los equipos se realizará este viernes 9 de octubre en el Sentierone in Bergamo.

Se busca al sucesor de Tadej Pogacar. El esloveno registró cinco victorias consecutivas, pero no participará en esta edición, debido a que se recupera de una caída en la Vuelta a España.

¿QUIÉNES SON LOS FAVORITOS PARA GANAR II LOMBARDIA?

Isaac del Toro. Quinto lugar en 2025.

Brandon McNulty. Actual campeón mundial en ruta en Montreal, Canadá.

Remco Evenepoel. Subcampeón en 2024 y 2025, reciente campeón de Europa.

Tom Pidcock. Campeón mundial de MTB y sexto en su debut en II Lombardia en 2025.

Giulio Ciccone. Subcampeón de Europa.