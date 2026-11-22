Los San Francisco 49ers hicieron que el Coloso de Santa Úrsula se tiñera de rojo. El estadio, acostumbrado al futbol, cedió el escenario para que la NFL recordara al mundo que la afición mexicana vive el deporte con una intensidad única. En el primer Sunday Night Football (SNF) disputado en México, los 49ers vencieron 35-10 a los Minnesota Vikings ante más de 85,612 espectadores.

El rugido de las gradas acompañó cada zancada de Mike Evans. El estruendo alcanzó su punto máximo cuando el veterano receptor atrapó su tercer pase de anotación de Brock Purdy, a poco más de dos minutos del descanso.

Fue la ovación más coordinada de una noche en la que la multitud llenó el estadio y dio rienda suelta a su pasión por la NFL y fue la verdadera protagonista del último partido internacional de la liga esta temporada: Un cerrojazo de oro. Esta vez no hubo pesares ni amarguras, como en la última gran cita futbolística del antiguo Estadio Azteca —hoy Estadio Banorte—: la eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra, hace 140 días, en un partido rumbo al Mundial de 2026.

Los 49ers vivieron su tercera visita a México. Como en 2022, cuando disputaron el último partido de la NFL en el país antes de éste, se marcharon con una victoria. Esta vez, el triunfo se sumó a una marca de 9-1. En la banda, George Kittle y Evans alentaban al público para que no dejara de hacer ruido; la afición respondía con gusto.

El único protagonista que recibió una bienvenida hostil fue Nick Bosa. El ala defensiva de San Francisco había cuestionado durante la semana cuánto sabían de futbol americano los mexicanos, más acostumbrados al futbol. Antes del partido, las gradas le dedicaron abucheos y reclamos. Durante el juego, en cambio, el estadio dejó atrás las reprimendas.

Para los Vikings, la visita fue dura. Los abucheos los acompañaron durante buena parte de la noche y el equipo vivió en carne propia lo que significa jugar como visitante en una cancha neutral. Kirk Cousins sufrió una intercepción que Ji’Ayir Brown devolvió hasta las diagonales y encendió al antiguo Azteca. Al comienzo del tercer periodo, un balón suelto de Justin Jefferson volvió a desatar la algarabía.

George Kittle (85) celebra el segundo de sus touchdowns que tuvo en el Estadio Banorte. Reuters

Mr. Irrelevant se consagra en la noche de la afición tricolor

La velada fue redonda para el mejor equipo de la NFL esta temporada, pues Purdy, aquel novato que vino hace cuatro años a la CDMX y apenas tuvo tres jugadas cuando el partido ya se había decidido, se fue con una velada mágica en la que por un momento le cedieron gritos de "MVP, MVP". Tres pases de anotación, además de 255 yardas por aire en 21 de 26 completos fueron el oropel de la victoria. Evans deslumbró con 109 yardas en nueve recepciones y el TD que hizo hervir al coloso, mientras que Kittle también disfrutó de la visita con dos touchdowns más y Christian McCaffrey otro más.

La altitud pasa factura

Poco antes del descanso, varios jugadores de ambos equipos ya mostraban señales de cansancio. Mientras el personal médico atendía al liniero ofensivo Colton McKivitz y lo retiraba en un carrito, otros aprovecharon para arrodillarse, recuperar el aliento en las bandas y refrescarse.