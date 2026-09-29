Isaac del Toro manda emotivo mensaje después del Mundial de ciclismo de Montreal

Luego de casi siete horas de desgaste el pasado domingo en el Mundial de Ciclismo de Montreal, Canadá, el mexicano Isaac del Toro publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer la participación de su equipo durante los 273.4 kilómetros de corrido.

El originario de Ensenada, Baja California, arrancó en punto de las 7 horas del domingo pasado, acompañado de Édgar David "Chucky" Cadena, Éder Frayre, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega y Carlos Alfonso García Trejo.

La estrategia de los seis gregarios mexicanos era evitar el mayor desgaste posible de Isaac del Toro en la primer amistad de la carrera -cubriéndole el viento y manteniéndole en el grupo puntero- para dejarlo lo mejor ubicado en la última etapa de la carrera, ya en las últimas vueltas del Mont Royal.

La estrategia, según comentó el propio ciclista, se llevó al pie de la letra y les alcanzó para ubicarse en el quinto lugar general.

Sin arrepentimientos. Hicimos todo lo que pudimos. Súper contento de estar rodeado de todos estos chicos increíbles y por un apoyo alucinante. Intentamos devolverles algo de lo que me han dado desde el primer momento.

“Súper agradecido por todo el apoyo y superprivilegiado de estar aquí. Vinimos a pelear por la victoria, y hoy hubo cuatro corredores más rápidos”, escribió Isaac en su cuenta de Instagram.

Al finalizar la competencia, se vio a Isaac sentado en el piso, cubriendo su rostro para no hacer evidente las lágrimas que no podía contener. Sin embargo, minutos después se puso de pie para acercarse a la valla donde se ubicaba un grupo de al menos cien aficionados mexicanos que lo alentaron efusivamente en todo momento con banderas, música mexicano y gritos en todo momento.

“Con un quinto lugar agridulce me despido de Canadá. Muchas gracias a toda la afición, de todo corazón. Hice todo lo que sé hacer y lo di todo por el ciclismo. Como en la vida, no siempre las cosas salen como queremos, y quizá por eso amamos tanto este deporte”, agregó.

Un nutrido grupo de mexicanos acompañaron al ciclista de Enseñada, Baja California Redes Sociales/Isaac del Toro

Isaac llegó a esta competencia como favorito ya que había obtenido el tercer lugar general en el Tour de Francia, donde además fue nombrado como el mejor ciclista joven de la competencia. Los buenos resultados en el año, combinados con la baja de las principales estrellas del ciclismo mundial por lesión, hacían pensar que todo estaba puesto para que obtuviera el jersey arcoiris.

“No es cómo te golpean, sino cómo te levantas. Gracias a todos los que estuvieron apoyando desde el primer momento”, concluyó su mensaje.

Isaac acompañó su texto con 20 fotografías en las que resumió la semana que vivió previa al Mundial de ciclismo de Montreal, Canadá.