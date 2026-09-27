Cerca del podio: Isaac del Toro firma un histórico quinto lugar en el Mundial de Ciclismo de Ruta

Al ciclista mexicano Isaac del Toro le faltaron fuerzas en los kilómetros finales para pelear por un lugar en el podio de la prueba reina de ruta élite dentro del Mundial de Ciclismo de Montreal de la UCI. El pedalista originario de Baja California concluyó en la quinta posición de la clasificación general tras un extenuante esfuerzo físico de más de seis horas de competencia. Mientras la fortuna del sprint final le daba la espalda al tricolor, la gloria absoluta fue para el estadounidense Brandon McNulty, quien emprendió una fuga en solitario durante los últimos 30 kilómetros para cruzar la meta y coronarse con un tiempo oficial de 6:17:04.

Esta soberbia actuación representó el mejor desempeño en toda la trayectoria profesional de Del Toro dentro de un Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta. Con este contundente resultado en territorio canadiense, el pedalista no solo superó el séptimo lugar que él mismo había obtenido en la edición de Kigali 2025, sino que implantó de forma definitiva el mejor registro histórico para cualquier ciclista mexicano varonil en dicho certamen internacional.

La exigente competencia se disputó sobre un trazado de 273.7 kilómetros con un desnivel acumulado de 3,803 metros en Canadá. El punto de quiebre de la carrera ocurrió a 32 kilómetros del final, momento en el que el norteamericano McNulty asestó un sorpresivo ataque en solitario en la subida, sacando un provecho enorme de la desorganización en el grupo perseguidor. El estadounidense sostuvo un ritmo impecable hasta el final, rompiendo una sequía de 33 años sin títulos de ruta para el ciclismo de su país.

Del Toro queda mejor que varios favoritos

Detrás del vencedor, la medalla de plata le correspondió al australiano Michael Matthews, mientras que el metal de bronce fue para el neerlandés Mathieu van der Poel, concluyendo ambos a 13 segundos de distancia del ganador.

Del Toro firmó su histórica participación en el quinto sitio general a tan solo 14 segundos de la cima, imponiéndose con autoridad en el esprint del grupo perseguidor a figuras plenamente consolidadas del lote internacional como el británico Tom Pidcock, el danés Mads Pedersen y el belga Remco Evenepoel. Con esta destacada actuación en suelo canadiense, el joven ciclista reafirma su presencia en la élite.