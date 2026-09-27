Isaac del Toro advierte tras el Mundial de Montreal: "van a batallar más el siguiente año"

El mensaje de la selección mexicana de ciclismo tras el Mundial en Ruta fue contundente: el equipo nacional ha dejado de ser una comparsa en la élite internacional. Encabezados por Isaac del Toro, quien finalizó en la quinta posición tras pelear de tú a tú por el maillot arcoíris, el tricolor dejó claro que su presencia en el pelotón ya no pasa desapercibida y que las potencias mundiales deberán contar con ellos para los próximos compromisos."Dimos otro avance": El nuevo estatus de México en el pelotón

Pese a competir en inferioridad numérica frente a las grandes estructuras del ciclismo mundial, la escuadra mexicana afrontó la carrera con una propuesta agresiva que obligó a los rivales a estar atentos a cada uno de sus movimientos. Del Toro enfatizó la evolución en la postura competitiva del grupo y el aviso que han enviado de cara a las siguientes campañas.

“Dimos otro avance en las ambiciones y en la mentalidad que queremos Hoy se vio que van a batallar más el siguiente año”, afirmó el pedalista tricolor.

A pesar de las buenas sensaciones dejadas sobre el trazado de Montreal, el ciclista mexicano no escondió su inconformidad con el resultado final, pues el objetivo único con el que tomaron la salida era disputar el campeonato del mundo.

“No se me decía nada más que el arcoíris, a eso veníamos, esa era la mentalidad nada más”, señaló Isaac del Toro a ESPN al concluir la prueba.

La falta de efectivos en el grupo puntero obligó a asumir riesgos constantes desde lejos. “Sabíamos que no teníamos el equipo, pero no era porque teníamos las ganas y la disposición de hacerlo todo”, explicó Del Toro sobre la estrategia empleada para suplir la desventaja en número de corredores.Autocrítica en el cierre y un futuro prometedor

Del Toro y la autocrítica tras el Mundial

En el análisis del tramo final, el corredor azteca reconoció que la colocación antes del embalaje definitivo le privó de pelear con mejores argumentos por los puestos de podio, aunque respaldó de principio a fin el protagonismo mostrado por el país.

“Creo que se notó que veníamos a ganar. No me quedo con nada hasta la línea de meta. Lo intentamos en todas partes y tal vez el sprint me debió haber colocado mejor”, analizó.

Más allá de no haber alcanzado la medalla de oro, el desempeño en Montreal confirma un cambio de paradigma en el ciclismo nacional. “Sabíamos que podíamos ganar, pero es una pena no haberlo hecho. Teníamos una oportunidad super decisiva, contento por cómo fue la carrera”, apuntó Del Toro. Aunque el suéter arcoíris no se viste de verde, blanco y rojo en esta ocasión, la actuación mexicana deja la certeza de que el equipo no volverá a conformarse con participar, sino con pelear la victoria en cada escenario.