Isaac del Toro no ganará el Tour de Francia 2026. Pese a que el sueño de todo un país se sitúa en que el nacido en Ensenada llegue a la gloria máxima, deberá obedecer a las necesidades del UAE Team, por lo que ayudará a que Tadej Pogacar se sitúe en la cima.

Tadej Pogacar, Isaac del Toro, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens y Adam Yates son los 8 representantes del UAE Team durante el Tour de Francia 2026, mismos que están volcados a generar que “Pogi” sume su quinto maillot amarillo tras los conseguidos en 2020, 2021, 2024 y 2025.

Integrantes del UAE Team durante la Etapa 6 del Tour de Francia 2026 Reuters

Isaac del Toro es un gregario del UAE Team, por lo que la competencia individual no se convierte en una de las posibilidades, teniendo que apoyar a Tadej Pogacar, mismo que se mantiene como líder absoluto del equipo debido a su palmarés, experiencia y la posición en el ranking, mismo que el mexicano va construyendo a pasos agigantados.

¿Cuál es el rol de Isaac del Toro en el UAE Team?

Isaac del Toro es fundamental en el equipo de los Emiratos Árabes Unidos, ya que se consolida como el heredero perfecto de Tadej Pogacar, sin embargo, su labor en el Tour de Francia 2026 es asegurar el triunfo del europeo.

No existe una fecha exacta en la que Isaac del Toro deje su rol de gregario con el UAE Team, sin embargo, dentro de la temporada existen carreras de la UCI World Tour en donde el mexicano toma el sitio protagónico, dejando en claro que será el siguiente líder único en las Grandes Vueltas una vez que Pogacar esté fuera del panorama.

El mexicano Isaac del Toro ganó la segunda etapa del Tour de Francia 2026 REUTERS

La relación entre Isaac del Toro y Tadej Pogacar va más allá de lo profesional, ya que el esloveno elogia las cualidades del mexicano, contando con detalles como el cambio de rol y protegiéndolo para que se consagre en la cima de una Etapa, tal como sucedió en la segunda del Tour de Francia 2026.

A menos de una instrucción por parte del UAE Team, Isaac del Toro no podrá ganar el Tour de Francia 2026, luciendo en el segundo peldaño de la clasificación general.

BFG