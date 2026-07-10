“Esta vez vamos a ganar”: Xhaka reta a Argentina antes de los cuartos de final

Granit Xhaka lanzó una advertencia a Argentina antes del duelo por los cuartos de final del Mundial 2026. El capitán de Suiza, uno de los dos jugadores del actual plantel que sufrió la eliminación ante la Albiceleste en Brasil 2014, aseguró que su selección ha evolucionado y confía en que esta vez podrá cambiar la historia.

“En 2014 jugué mi primera Copa del Mundo y el partido contra Argentina no fue el momento más agradable. Jugamos bastante bien, pero encajamos el gol en el minuto 118. Deberíamos haber marcado nosotros y esta vez creo que vamos a ganar. Esta es una nueva generación y el futbol suizo ha mejorado muchísimo”, declaró el mediocampista.

Xhaka y Ricardo Rodríguez son los únicos integrantes del conjunto suizo que participaron en aquel encuentro de octavos de final disputado hace 12 años, cuando un gol de Ángel Di María durante la prórroga le dio el triunfo a Argentina.

Sin embargo, el capitán descartó que el enfrentamiento tenga tintes de revancha, pues considera que ambas selecciones son completamente diferentes a las que se encontraron en territorio brasileño.

“No hablamos de venganza. Son equipos muy diferentes. Tenemos que rendir al nivel más alto y lo importante es tener la mentalidad adecuada para el partido”, explicó en la conferencia de prensa previa al compromiso que se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Xhaka pone a Argentina como ejemplo

A pesar de su confianza, Xhaka reconoció la mentalidad competitiva de la Albiceleste y admitió que la actitud de las selecciones sudamericanas es una de las cualidades que más admira.

“Soy un gran fan de los equipos latinos por la mentalidad que tienen. Lo dan todo hasta en los entrenamientos y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Hay que tener hambre de ganar partidos y Argentina es un buen ejemplo de eso”, señaló.

El mediocampista también consideró que las virtudes de Suiza no han recibido suficiente reconocimiento durante el torneo, por lo que espera que su equipo pueda demostrar su calidad ante los vigentes campeones del mundo.

“Poca gente está hablando de las virtudes de Suiza, pero todos jugamos en ligas de primer nivel y lo vamos a demostrar”, advirtió.

La selección suiza disputará sus primeros cuartos de final de una Copa del Mundo en 72 años, una oportunidad que Xhaka describió como uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.

“Es un privilegio jugar aquí. Es uno de los mejores momentos de mi carrera. Después de 72 años, que Suiza juegue unos cuartos y contra los campeones del mundo me llena de orgullo. Pero no estamos aquí solo para estar en la cancha. Vamos a dar lo mejor de nosotros”, recalcó.

Finalmente, el capitán elogió a Ricardo Rodríguez, su compañero desde el inicio de su recorrido mundialista y uno de los futbolistas más experimentados del plantel.

“No ha cambiado. Es un jugador tranquilo que responde muy bien sobre la cancha. Hemos jugado juntos desde 2014, muchos partidos, y todos los días rinde al mismo nivel. Por eso es muy importante para el equipo. Juntos hemos hecho historia”, concluyó.