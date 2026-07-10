Nueva ‘ayudita’ para Argentina; el goleador de Suiza es baja

Tras una espera de 72 años, Suiza regresa a los cuartos de final del Mundial con la intención de dar el gran golpe frente a la Argentina de Lionel Messi, a pesar de que no contará con su figura en el torneo, el joven Johan Manzambi.

El mediocampista del Friburgo, codiciado por clubes como el Newcastle, se perderá por lesión el duelo frente a la campeona mundial del sábado en Kansas City, confirmó el seleccionador Murat Yakin.

"Hemos intentado todo lo que se podía hacer para que estuviera en plena forma pero por desgracia no va a poder jugar", dijo Yakin este viernes en su conferencia de prensa previa en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Manzambi, autor de tres goles en el torneo, ya fue baja en la victoria en octavos de final ante Colombia por una lesión en la rodilla izquierda sufrida en un entrenamiento.

Está con bastante dolor y es algo muy duro para nosotros. Venía con muy buena inercia y cuando lo ves jugar te llena de felicidad. Estaba realmente bien pero mañana está descartado", lamentó Yakin.

El mediocampista, de 20 años, estaba siendo una de las revelaciones de un Mundial en el que arrancó desde el banco de suplentes.

Manzambi tomó la titularidad en el segundo juego de la fase de grupos y despuntó con un doblete en la paliza 4-1 ante Bosnia y Herzegovina.

La lesión previa al duelo contra Colombia frenó la progresión de un jugador por el que el Newcastle está dispuesto a pagar más de 60 millones de euros (68 millones de dólares).

BFG