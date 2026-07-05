Tour de Francia 2026: Isaac del Toro gana la etapa 2 y es top 5 de la general

Isaac del Toro escribió este domingo una de las páginas más importantes en la historia del deporte mexicano al conquistar la segunda etapa del Tour de Francia 2026, convirtiéndose en apenas el segundo ciclista mexicano en ganar una etapa de la ronda gala, una hazaña que no se conseguía desde Raúl Alcalá hace 36 años.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG remató una brillante actuación colectiva de su escuadra con un ataque explosivo en los últimos metros del recorrido con final en Barcelona, suficiente para cruzar la meta en el primer lugar y encabezar el espectacular 1-2 de su equipo junto al esloveno Tadej Pogacar, uno de los grandes favoritos para conquistar el maillot amarillo.

La victoria representa la primera de Isaac del Toro en el Tour de Francia, apenas en su debut dentro de la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial, y confirma el enorme crecimiento del joven mexicano, considerado una de las principales figuras de la nueva generación del pelotón internacional.

La jornada no fue sencilla para el bajacaliforniano. Durante el recorrido sufrió un problema mecánico que lo obligó a ceder terreno respecto al pelotón principal y puso en riesgo sus aspiraciones. Sin embargo, con el respaldo de su equipo logró reincorporarse al grupo de favoritos para mantenerse en la pelea por la victoria.

Del susto a la gloria

Después del contratiempo, Del Toro volvió a desempeñar el papel de gregario de lujo para Pogacar, colaborando para endurecer el ritmo en los ascensos finales del circuito de Montjuïc.

Cuando el grupo de favoritos entró a los últimos kilómetros, el mexicano todavía tenía piernas para lanzar el ataque definitivo. Su aceleración fue suficiente para abrir una pequeña diferencia que ya nadie pudo cerrar, sellando una victoria que quedará marcada para siempre en la historia del ciclismo mexicano.

El triunfo también confirmó el enorme dominio del UAE Team Emirates-XRG, que monopolizó los primeros lugares de la etapa gracias al trabajo colectivo de sus corredores.

Un lugar entre los grandes del ciclismo mexicano

Con este resultado, Isaac del Toro se une a Raúl Alcalá como los únicos mexicanos capaces de ganar una etapa del Tour de Francia.

Alcalá había logrado sus históricas victorias en 1989 y 1990, por lo que México tuvo que esperar 36 años para volver a celebrar una conquista parcial en la competencia más importante del calendario internacional.

La victoria también fortalece la confianza del mexicano rumbo a las próximas jornadas de la carrera, donde buscará mantenerse entre los protagonistas de la clasificación general y continuar respaldando la candidatura de Tadej Pogacar al título.

Más allá del resultado deportivo, el triunfo de Isaac del Toro representa un nuevo impulso para el ciclismo nacional y confirma que México vuelve a tener un representante capaz de competir y ganar frente a los mejores corredores del planeta. Una victoria que trasciende una etapa y que ya ocupa un lugar privilegiado entre los grandes momentos del deporte mexicano.

Clasificación etapa 2 Tour de Francia

1 - Isaac Del Toro - UAE Team Emirates XRG - 03h 40' 01' '

' 2 - T. Pogacar - UAE Team Emirates XRG - 03h 40' 01''

3 - R. Evenepoel - Red Bull - Bora - Hansgrohe - 03h 40' 01''

4 - J. Vingegaard - Team Visma | Lease a Bike - 03h 40' 01''

5 - M. Skjelmose - Lidl-Trek - 03h 40' 04''

6 - T. Johannessen - Uno-X Mobility - 03h 40' 04''

7 - R. Gregoire - Groupama-FDJ United - 03h 40' 04''

8 - L. Martinez - Bahrain Victorious - 03h 40' 04''

9 - P. Seixas - Decathlon CMA CGM Team - 03h 40' 04''

10 - T. Pidcock - Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team - 03h 40' 04''

Clasificación general etapa 2 Tour de Francia