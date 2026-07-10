Unai Simón rompe su propio récord en Copas del Mundo, pero Walter Zenga mantiene una marca histórica

La Selección Nacional de España aseguró su lugar en las semifinales de la Copa del Mundo 2026 y se instaló entre las cuatro mejores selecciones del torneo. El camino del conjunto español volvió a estar respaldado por la solidez defensiva y las actuaciones de Unai Simón, quien llegó al partido de cuartos de final frente a Bélgica sin haber recibido un solo gol en la presente edición.

Aunque la racha terminó durante ese encuentro, el guardameta español amplió el récord que ya había establecido como el portero con más minutos consecutivos sin recibir gol en la historia de las Copas del Mundo, una marca construida entre Qatar 2022 y el Mundial de 2026.

Unai Simón amplía el récord de más minutos sin recibir gol en Copas del Mundo

El primer gol que recibió Unai Simón en el torneo llegó durante el duelo de cuartos de final frente a Bélgica. Hasta ese momento, el arquero había mantenido su portería en cero durante toda la fase de grupos, los dieciseisavos, octavos y buena parte del encuentro de cuartos.

A esa racha se suman los minutos que acumuló sin recibir anotaciones en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Después del gol de Japón en la fase de grupos de aquel torneo, el guardameta español cerró ese partido sin volver a ser vencido y posteriormente mantuvo el arco invicto durante los octavos de final frente a Marruecos.

Con esa combinación de ambos Mundiales, Unai Simón alcanzó un total de 649 minutos consecutivos sin recibir gol, ampliando el récord que ya había conseguido en los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo, cuando llegó a 519 minutos.

Antes de la aparición del arquero español, la marca pertenecía al italiano Walter Zenga, quien acumuló 517 minutos sin recibir anotaciones durante Italia 1990. En aquella Copa del Mundo mantuvo su portería imbatida frente a Austria, Estados Unidos, Checoslovaquia, Uruguay e Irlanda, hasta que Claudio Caniggia rompió la racha en la semifinal ante Argentina al minuto 67.

De esta forma, Unai Simón ya es el guardameta con la mayor cantidad de minutos consecutivos sin recibir gol considerando el historial de las Copas del Mundo.

Charles De Ketelaere le marcó el primer gol a Unai SImón en el Mundial. REUTERS

Walter Zenga conserva el récord dentro de una misma Copa del Mundo

A pesar de haber ampliado la marca absoluta, Unai Simón no logró quedarse con otro registro que continúa perteneciendo a Walter Zenga.

Los 517 minutos del arquero italiano fueron conseguidos de manera íntegra durante la Copa del Mundo de Italia 1990, por lo que sigue siendo el portero con más tiempo sin recibir gol en una misma edición del torneo.

Para superar ese registro, el español necesitaba mantenerse sin recibir anotaciones más allá del minuto 67 del partido frente a Bélgica. Sin embargo, el primer gol del encuentro llegó antes de que pudiera alcanzar esa cifra, por lo que se quedó a 26 minutos de establecer un nuevo récord dentro de un solo Mundial.

En la presente Copa del Mundo, el único guardameta que se mantuvo cerca de las marcas de Unai Simón fue el mexicano Raúl “Tala” Rangel. El portero de la Selección Nacional de México acumuló 396 minutos con la portería en cero hasta que Jude Bellingham consiguió marcarle en el partido de octavos de final.

Así, mientras España continúa su camino rumbo al título, Unai Simón ya aseguró un lugar en la historia de los Mundiales al convertirse en el arquero con la racha más larga de minutos sin recibir gol entre distintas ediciones del torneo, aunque el récord de una sola Copa del Mundo seguirá, al menos por ahora, en manos de Walter Zenga.