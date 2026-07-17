Zinedine Zidane será el nuevo director técnico de Francia tras la era Deschamps

La Selección de Francia ya tendría definido al sucesor de Didier Deschamps. De acuerdo con diversos reportes, Zinedine Zidane será el nuevo director técnico de Les Bleus una vez concluya el ciclo del estratega que llevó al combinado francés al título en el Mundial de Rusia 2018.

Con este movimiento, la Federación Francesa de Futbol iniciará una nueva etapa rumbo al Mundial de 2030, con una de las máximas leyendas del futbol francés al frente del proyecto.

Didier Deschamps cerrará una era histórica con Francia

Didier Deschamps dejará el banquillo tras 14 años como seleccionador nacional, periodo en el que convirtió a Francia en una de las selecciones más dominantes del futbol internacional.

Durante su gestión conquistó la Copa del Mundo de 2018, la UEFA Nations League 2021 y alcanzó otras finales internacionales, consolidando una de las etapas más exitosas en la historia del conjunto francés.

Zidane cumplirá el objetivo que esperaba desde 2021

Después de abandonar el Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane rechazó distintas ofertas para dirigir a clubes y selecciones, ya que su prioridad siempre fue convertirse en entrenador de Francia.

El exmediocampista llega respaldado por un exitoso historial en el conjunto merengue, donde conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, incluidas tres Champions League consecutivas.

Solo faltan detalles para el anuncio oficial

Según distintos medios internacionales, únicamente restan algunos trámites administrativos para que la Federación Francesa haga oficial el nombramiento de Zidane.

El campeón del mundo en 1998 también conformará un cuerpo técnico de confianza con el objetivo de mantener a Francia entre las principales potencias del futbol mundial.

El Mundial de 2030, el gran objetivo de Zidane

La misión del nuevo entrenador será preparar a Francia para la Eurocopa 2028 y posteriormente buscar la clasificación y el título en el Mundial de 2030.

La llegada de Zidane genera una enorme expectativa entre la afición francesa, que espera que uno de los mayores ídolos en la historia del país pueda escribir un nuevo capítulo de éxitos desde el banquillo.