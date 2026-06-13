Isaac del Toro a 49 segundos y 120 km de la gloria eterna en Auvergne Rhone-Alpes 2026

El balón tomó un respiro en pleno Mundial 2026. Isaac del Toro se mantiene escribiendo historia para México en el ciclismo y se llevó el triunfo en la Etapa 7 del Auvergne Rhone-Alpes 2026, convirtiéndose en tercero de la clasificación y quedando a 49 segundos de la gloria de cara a los últimos 120.1 kilómetros.

Tras superar la lesión que lo alejó de los reflectores en las últimas semanas, Isaac del Toro hizo su aparición en Auvergne Rhone-Alpes 2026 y, tras 1,085.5 kilómetros recorridos en las primeras 7 etapas, el mexicano de 22 años se encuentra a 49 segundos de la gloria.

Se estima que la Etapa 8 tenga una duración aproximada de 3 horas y 27 minutos para que Luke Tuckwell (Australia, Red Bull - Bora Bora Hansgrohe) revalide su sitio en la cima y termine con el título entre sus manos, o que tanto Matteo Jorgenson (Estados Unidos) como Isaac del Toro (México) logren remontar los segundos de desventaja y suban a lo más alto del podio.

* La etapa 7 fue la segunda ocasión en la que un mexicano ganó una Etapa en Auvergne Rhone-Alpes, el primero en lograrlo fue Raúl Alcalá en 1993; quien se coronó fue el suizo Laurent Dufaux.

Etapa 8, decisiva para Isaac del Toro: Día, horario y canal de TV

La última etapa en el Auvergne Rhone-Alpes 2026 arrancará este domingo 14 de junio en Beaufort, ruta que tras más de 120.1 kilómetros culminará en Plateau de Solaison en busca del título vacante que hasta el momento ostenta Tadej Pogacar (campeón en 2025).

Estos son todos los detalles para que no te pierdas la ruta de Isaac del Toro en la Etapa 8 del Auvergne Rhone-Alpes 2026:

Día: domingo 14 de junio, 2026.

Horario de transmisión: 06:55 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México).

Canal de TV en México: ESPN 3.

Alternativas por streaming: a través de Disney+, IzziGo y Sky+.

La Etapa 8 del Auvergne Rhone-Alpes 2026 cuenta con 120.1 kilómetros de distancia. Mexsport

BFG