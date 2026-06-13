Así va Isaac del Toro en la clasificación del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 (Etapa 7)

Tras su espectacular victoria en la etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, Isaac del Toro ha dado un golpe de autoridad y ha escalado de manera importante en la clasificación general.

El mexicano de UAE Team Emirates completó la jornada con un tiempo de 3:41:41 que le permitió recortar distancias significativas a los principales favoritos.

Isaac del Toro se colocó décimo en la Clasificación general del Tour Auvergne Rhone-Alpes AFP

Isaac del Toro, tercero en la clasificación general

Esta carrera era fundamental para Isaac del Toro para meter presión contra los dos ciclistas que ahora están por encima de él.

Actualmente, Del Toro ocupa la tercera posición de la clasificación general, a solo 49 segundos del líder

Juan Ayuso, con quien batalló hasta el final en la etapa de hoy, se ubica cuarto con un tiempo de 1:06, lo que mantiene una pelea muy cerrada entre ambos jóvenes talentos por el podio y por acercarse al maillot de líder.

Con seis etapas aún por disputarse, incluyendo dos jornadas de alta montaña que se adaptan bien a sus características, Del Toro se consolida como uno de los grandes candidatos al título final.

Clasificación general Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026

Luke Tuckwell - Red Bull-BORA-hansgrohe - 25:59:09 Matteo Jorgenson - Team Visma | Lease a Bike - 0:42 Isaac del Toro - UAE Team Emirates - 0:49 Juan Ayuso - Lidl-Trek - 1:06 Tobias Johannessen - Uno-X-Mobility - 1:33

Isaac del Toro está de vuelta; entra al Top 10 en el Tour Auvergne Rhone-Alpes Mexsport

Clasificación de la Etapa 7