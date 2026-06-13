¡Otro podio! Isaac del Toro gana la etapa 7 del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 

Es una realidad Isaac del Toro. El ciclista mexicano ha demostrado con creces ser uno de los mejores en todo el mundo y hoy lo vuelve a reafirmar al ganar la etapa 7 del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026.

El mexicano no le dio tregua al español Juan Ayuso y en el Grand Colombier, tuvo una exhibición en el ascenso final para subirse al podio.

Isaac del Toro se colocó décimo en la Clasificación general del Tour Auvergne Rhone-Alpes AFP

Isaac del Toro tuvo una brillante jornada

Isaac del Toro logró una brillante victoria en la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026.

El ciclista mexicano atacó con decisión en los últimos kilómetros de la ascensión final, dejando atrás a Juan Ayuso y logrando su victoria número 27 de su carrera.

Del Toro completó los 133 kilómetros de recorrido con un tiempo imponente, demostrando una gran forma física y una excelente gestión de energías en las rampas más exigentes.

La carrera fue una batalla constante. Del Toro se mantuvo protegido por sus compañeros durante la primera mitad de la etapa, pero en el tramo decisivo tuvo que pelear codo a codo con el español Juan Ayuso, quien también buscaba el triunfo parcial y mejorar su posición en la general.

Ambos rodaron prácticamente juntos en los últimos tres kilómetros, intercambiando ataques y contraataques en un duelo vibrante que mantuvo en vilo a los aficionados.

Finalmente, Del Toro lanzó un sprint largo y poderoso que Ayuso no pudo igualar, cruzando la meta en solitario con los brazos en alto. El español terminó segundo a pocos segundos, asegurando así un emocionante podio para el mexicano.

Isaac del Toro recuperó posiciones en la Clasificación general del Tour Auvergne Rhone-Alpes AFP

Segundo mexicano en ganar el Tour Auvergne Rhone-Alpe

Con esta victoria, Isaac del Toro se convierte en el segundo mexicano que logra ganar una etapa en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

El primero fue Raúl Alcalá, quien lo consiguió en 1993 en una jornada también de media montaña que quedó grabada en la memoria del ciclismo latinoamericano.

Este triunfo no solo representa un hito personal para Del Toro, sino que refuerza el creciente protagonismo de los ciclistas mexicanos en el panorama internacional.