Isaac cae al segundo puesto, pero se mantiene líder de los jóvenes en la Vuelta a Alemania

Isaac del Toro dejó de ser el líder absoluto de la Vuelta a Alemania, pero se mantiene en una posición privilegiada para continuar peleando por el título y conserva el primer puesto dentro de la clasificación de los jóvenes.

El ciclista mexicano terminó segundo en la primera etapa en línea y cayó al mismo lugar dentro de la clasificación general, ahora a solamente nueve segundos del francés Louis Barré, quien se apoderó del liderato gracias a su victoria y a las bonificaciones obtenidas durante el cierre de la jornada.

Barré había comenzado el día a 14 segundos de Del Toro y no aparecía entre las amenazas más inmediatas para el liderato. Sin embargo, el francés aprovechó un tramo final completamente abierto para recuperar tiempo, sumar segundos intermedios y posteriormente quedarse con los 10 segundos de bonificación correspondientes al ganador de la etapa.

Del Toro, ganador del prólogo y primer portador del jersey de líder, intentó reducir daños en los metros finales. El integrante del UAE Team Emirates XRG encabezó el grupo perseguidor y terminó segundo, a 16 segundos del ganador, después de superar en la definición a Giulio Ciccone y al resto de los corredores que llegaron en ese mismo grupo.

Sigue vestido como líder entre los jóvenes

El bajacaliforniano perdió la primera posición de la general, pero continúa como líder de la clasificación de los jóvenes, un premio que mantiene su presencia entre los ciclistas destacados de la competencia.

La diferencia respecto a Barré tampoco representa todavía un margen definitivo. Del Toro se encuentra a menos de 10 segundos del francés y cualquier ataque, corte en el pelotón o bonificación en las siguientes jornadas puede devolverle el primer puesto.

Giulio Ciccone aparece tercero en la clasificación general, a 18 segundos del líder, mientras Edoardo Zambanini es cuarto a 28 segundos y Andrea Raccagni Noviero ocupa la quinta posición a 29.

Por detrás también aparecen varios corredores todavía dentro de márgenes reducidos, por lo que la Vuelta a Alemania continúa completamente abierta después de apenas una jornada en línea.

Del Toro pasó así de tener que controlar la carrera desde la cima a encontrarse en una situación distinta: ahora será él quien podrá buscar el momento adecuado para recuperar los nueve segundos que lo separan de Barré.

El mexicano llegó a Alemania con la responsabilidad de encabezar al UAE Team Emirates XRG y, pese a perder momentáneamente el liderato absoluto, continúa segundo de la general, conserva el mando entre los jóvenes y permanece plenamente involucrado en la pelea por conquistar la competencia.