Albert Korir, campeón del Maratón de Nueva York, suspendido cinco años por dopaje

El atleta keniano Albert Korir, ganador del Maratón de Nueva York 2021, fue sancionado con cinco años de suspensión tras admitir una violación a las normas antidopaje, informó la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

La sanción se confirmó luego de que el propio corredor aceptara su responsabilidad, lo que permitió una reducción en el castigo inicial. Aun así, el caso representa un nuevo golpe para el atletismo internacional.

Detectan sustancia prohibida en control fuera de competencia

Korir dio positivo en un control realizado fuera de competencia en octubre de 2025, donde se detectó CERA, una variante de la eritropoyetina (EPO), sustancia prohibida que incrementa la producción de glóbulos rojos y mejora el rendimiento físico.

Este tipo de dopaje es considerado una de las prácticas más graves en el deporte, ya que potencia la capacidad aeróbica y otorga ventaja competitiva.

Suspensión hasta 2031 y resultados anulados

La sanción entró en vigor en enero de 2026 y se extenderá hasta enero de 2031. Además, se anularon todos los resultados obtenidos por Korir desde octubre de 2025, lo que implica la pérdida de posiciones, premios y reconocimientos durante ese periodo.

Pese a ello, el keniano conservará su título del Maratón de Nueva York 2021, uno de los mayores logros de su carrera.

El caso de Korir se suma a una serie de sanciones recientes en pruebas de fondo, encendiendo nuevamente las alertas sobre el dopaje en el atletismo.

La situación refuerza la necesidad de controles más estrictos y evidencia los retos que enfrenta el deporte para garantizar la competencia limpia.