Congo busca su boleto al Mundial 2026 entre la 'culpa' por la brujería y el esoterismo

El Congo es una de esas selecciones que aparecen poco en el mapa internacional. Cuando lo hacen, traen consigo historias profundas, complejas y llenas de identidad.

En 2007, la ONG Save The Children calculó que había unos 70 mil niños congoleños acusados de brujería. Solo en la capital, Kinshasa, había en 2019 más de 13 mil niños perseguidos por sus propias familias acusados de la pobreza o de las desgracias y a menudo, abandonados en las calles.

Este miércoles se juegan su lugar en el Mundial frente a Jamaica. En la cancha, el Congo tiene argumentos. Futbolistas con recorrido en Europa, con experiencia en ligas importantes y con la capacidad de competir al más alto nivel.

Pero su historia no es ajena al futbol. Alrededor del Congo se ha construido con el paso del tiempo, una etiqueta de misticismo como estar vinculado a prácticas de brujería y esoterismo, alimentada por las tradiciones culturales de la región que muchas veces rodea a lo desconocido.

Éric Chelle, técnico de Nigeria, aseguró que miembros del equipo de Congo practicaron vudú contra ellos. Nigeria perdió contra Congo y se quedaron sin posibilidad de avanzar al Mundial.

El uso de brujería por parte de ancestros para proteger al clan o un conocimiento que podría contribuir al desarrollo del país son una de las tantas ideologías que se tienen.

¿BRUJERÍA? NO, MÁS BIEN POLÍTICA

Otro tema imperante es que para este repechaje viajó la Primera Ministra Judith Suminwa Tuluka. La relación del gobierno con la selección de futbol es estrecha y se utiliza estratégicamente por las siguientes razones: utilizan de cierta forma al equipo como un símbolo de unidad nacional y proyección internacional.

La primer ministra de la República del Congo, Judith Suminwa, viajó a Monterrey a apoyar a su selección. Sebastián díaz de León

Un claro ejemplo fue el acuerdo estratégico de cuatro años anunciado en 2025 entre el Gobierno de la República Democrática del Congo y el FC Barcelona, mediante el cual el lema "RD Congo - Corazón de África" aparece en las camisetas de entrenamiento del club español.

Y es que el gobierno congoleño utiliza activamente el deporte para contrarrestar la imagen internacional de su vecino, Ruanda, a quien acusa de apoyar a grupos rebeldes en su territorio.

Al invertir en acuerdos con clubes europeos (como el Barcelona o críticas a patrocinios de otros equipos), el gobierno busca cambiar la narrativa sobre el país y atraer inversiones.

Además de que la selección de la RDC se encuentra siendo investigada por la FIFA por disputas administrativas sobre la nacionalidad deportiva de algunos de sus jugadores, lo que mantiene una atención constante sobre la gestión de su federación y el respaldo gubernamental.