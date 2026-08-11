¡Ironía en Pumas! Keylor Navas mete el penal y Guillermo Martínez lo falla

Pumas cerró su participación en la Leagues Cup 2026 con un nuevo tropiezo. El equipo universitario empató 1-1 en tiempo reglamentario frente al Columbus Crew, pero cayó 3-2 en la tanda de penales y se quedó solamente con un punto.

La eliminación confirma una campaña decepcionante para los felinos, que nunca encontraron el ritmo ofensivo necesario y se despiden del certamen con más dudas que certezas de cara al Apertura.

Keylor Navas anota y el 'Memote' falla en los penales

Debido al empate en los 90 minutos, el partido tuvo que irse a los penaltis para definir al ganador del punto extra. Keylor Navas, el experimentado portero costarricense, fue el primero en cobrar por Pumas.

Con calma y precisión, envió el balón al ángulo inferior izquierdo y anotó, sorprendiendo a propios y extraños al convertirse en goleador en un momento clave.

Sin embargo, la historia cambió de inmediato. Guillermo Martínez, el delantero titular y principal encargado de convertir oportunidades, se presentó al punto penal con la responsabilidad de sumar.

El 'Memote' ejecutó un tiro que se elevó por encima del travesaño y se perdió en la gradería, un fallo que dejó a los universitarios en desventaja temprana.

Ese error de Martínez, sumado a fallos posteriores de otros compañeros, terminó por sentenciar la suerte de Pumas.

Navas incluso atajó un disparo rival, pero no fue suficiente para compensar las imprecisiones de la ofensiva en el momento decisivo.

La ironía de Pumas: el goleador falla y el portero anota

El desenlace del partido se convirtió en una clara ironía para el cuadro auriazul. Quien debía ser el referente de gol, Guillermo Martínez, falló su cobro, mientras que el portero Keylor Navas, cuya función principal es evitarlos, se encargó de anotar el primero de la tanda.

Esta contradicción resume el gran problema de Pumas en toda la Leagues Cup: una ofensiva poco efectiva que no logró materializar las ocasiones ni resolver los partidos cuando más se necesitaba.

La falta de contundencia frente al arco rival fue el factor decisivo que terminó por dejar a los universitarios fuera del torneo.