Tigres se juega el boleto a cuartos ante Vancouver en El Volcán: ¡Sigue el partido aquí, en Imagen TV!

Tigres se juega buena parte de su futuro en la Leagues Cup este martes cuando reciba a Vancouver Whitecaps en el Estadio Universitario, en un partido que tendrá como escenario uno de los estadios más folclóricos del futbol mexicano.

El encuentro podrá seguirse EN VIVO por Imagen Televisión, además de la plataforma correspondiente de la Leagues Cup.

El Volcán tendrá una noche especial. Será la primera vez que Tigres dispute un partido de Leagues Cup como local en su estadio y la afición felina llega con la expectativa de empujar a su equipo hacia los cuartos de final.

Tigres suma cuatro puntos después de sus primeros dos partidos y se encuentra fuera de los cuatro lugares que actualmente entregan el boleto a la siguiente ronda entre los clubes de Liga MX. Una victoria en casa puede ser determinante para sus aspiraciones, aunque después deberá esperar otros resultados.

El problema para el equipo felino ha estado frente a la portería. Tigres apenas ha conseguido un gol durante los 90 minutos en sus dos primeros encuentros. Sus dos triunfos llegaron mediante tandas de penales, una situación en la que Nahuel Guzmán volvió a demostrar su experiencia.

La situación también está marcada por el cambio en el banquillo. Después de la salida de Guido Pizarro, Hernán Elizondo asumió como entrenador interino, por lo que Tigres encara esta etapa decisiva con un nuevo proyecto deportivo y poco margen para equivocarse.

Rival de altura

Del otro lado estará Vancouver Whitecaps, uno de los equipos que llegó al torneo con buenas credenciales después de una destacada campaña en la MLS. El conjunto canadiense ha mostrado consistencia durante la temporada, aunque en la Leagues Cup todavía espera que algunas de sus figuras tengan mayor protagonismo.

Entre ellas está Thomas Müller, cuya presencia generó expectativa desde su llegada, pero que todavía no ha conseguido marcar la diferencia que Vancouver esperaba en este torneo.

La noche apunta a ser histórica para Tigres por el escenario y decisiva por lo que está en juego. El Volcán tendrá la palabra y el equipo felino buscará que su debut como local en la Leagues Cup termine con una victoria que lo acerque a los cuartos de final.